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(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR Belediyesi'nin düzenlediği, "Öğretmenler Günü" etkinliğinde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu; "Bu ülkenin Başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını, akademisyenlerini yetiştiren sizlersiniz

23 Kasım 2017 02:39

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR Belediyesi\'nin düzenlediği, \"Öğretmenler Günü\" etkinliğinde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu; \"Bu ülkenin Başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını, akademisyenlerini yetiştiren sizlersiniz. O nedenle, sizlere şükran borçluyuz. Sizler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği hedefte yürüdüğü sürece Türkiye\'nin sırtını hiç bir güç yere getiremez\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi\'nin düzenlemiş olduğu Öğretmenler Günü etkinliğinde yaklaşık 2 bin öğretmenle bir araya geldi.

Ataşehir Belediyesi yaklaşan Öğretmen Günü öncesinde ilçede görev yapan öğretmenler için bir etkinlik düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP\'li milletvekilleri ve öğretmenler katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, programda öğretmenlere hitaben bir konuşma yaptı. Sözlerine \"Bu ülkenin en büyük güvencesi sizlersiniz \" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: Sizler Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlığa ulaştıracak olan kişilersiniz. Size şükran borçluyuz. Bunu kelimelerle anlatamıyorum. Sizler Türkiye\'yi geleceğe, uygarlığa taşıyacaksınız. Çocuklarımızı eğiteceksiniz. Onlar güzel bir dünyayı sizlerle keşfedecekler. Onlar hayatı sorgulamayı sizlerden öğrenecekler. İyi bir insan olmayı, dinlemeyi, konuşmayı, tartışmayı sizden öğrenecekler. Tıpkı benim sizden öğrendiğim gibi. Sizlere çok şey borçluyuz. Bu ülkenin Başbakanlarını, bakanlarını, komutanlarını, akademisyenlerini yetiştiren sizlersiniz. O nedenle sizlere şükran borçluyuz. Sizler Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün gösterdiği hedefte yürüdüğü sürece Türkiye\'nin sırtını hiç bir güç yere getiremez. Öğretmenlerimi hala arada bir görürüm. Arada telefon ederim. Onlara şükranlarımı iletirim. Türkiye\'nin geleceğini belirleyen sizlersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından buradan ayrıldı.

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