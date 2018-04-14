(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (Ek)

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SINIR KARAKOLUNA GİTTİ Kemal Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinin Suriye sınırındaki Sakız Hudut Karakolu'nu ziyaret edip askerlerle sohbet etti

14 Nisan 2018 19:40

SINIR KARAKOLUNA GİTTİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinin Suriye sınırındaki Sakız Hudut Karakolu\'nu ziyaret edip askerlerle sohbet etti. Gazetecilerin alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kahraman ordumuzun sadece Türkiye\'nin değil bölgenin güvenliğini sağladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, \"Askerlerimizle görüştük, moralleri gayet iyi. kendi vatanlarını bekliyorlar. Zaten defalarca ifade ettim. Tekrar ifade ediyorum. Kahraman ordumuz sadece Türkiye\'nin değil bölgenin güvenliğini sağlayan unsur.  Bölgeye güven veren ordu. Türkiye Cumhuriyeti\'nin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuz. Onlarla birlikte çay, kahve içtik. Bizlere baklava ikram ettiler. Yürekten teşekkür ediyorum, gönlümüz yüreğimiz onlarla beraber.  Onlar bizim gurur kaynağımız\" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Reyhanlı ilçesine geçti.

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