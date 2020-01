(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: İnsanlar işsiz yoksul bunları düşünmeden gidip başka güdülerle başka partilere oy verebiliyor (1)

Haber: Hakime TORUN / Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri Çalıştayı\"nda yaptığı konuşmada, \"Barış içinde yaşayabileceğimiz bir Türkiye\'yi inşa edebiliriz. Eğer bugün dar alana hapsedilmiş etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset yapılıyorsa gidilen bu yol bizim öngördüğümüz hedefi kısıtlayan bir yoldur. İnsanlar; işsiz, yoksul bunları düşünmeden gidip başka güdülerle başka partilere oy verebiliyor. Kendi sorununu çözecek partiye değil başka bir partiye oy verebiliyor. O zaman bu ülkenin aydınları, okumuşları, vatandaşları olarak toplumun her kesimine ulaşmak zorundayız\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Kozyatağı Kültür Merkezi\'nde \"Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri Çalıştayı\"na katıldı. \"İNSANLAR İŞSİZ YOKSUL BUNLARI DÜŞÜNMEDEN GİDİP BAŞKA GÜDÜLERLE BAŞKA PARTİLERE OY VEREBİLİYOR\" Kılıçdaroğlu, \"Barış içinde yaşayabileceğimiz bir Türkiye\'yi inşa edebiliriz. Eğer bugün dar alana hapsedilmiş etnik kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset yapılıyorsa gidilen bu yol bizim öngördüğümüz hedefi kısıtlayan bir yoldur. İnsanlar; işsiz, yoksul bunları düşünmeden gidip başka güdülerle başka partilere oy verebiliyor. Kendi sorununu çözecek partiye değil başka bir partiye oy verebiliyor. O zaman bu ülkenin aydınları, okumuşları, vatandaşları olarak toplumun her kesimine ulaşmak zorundayız. Biliyorum sizin bulunduğunuz çemberde bir sorun yok. Siz sadece kaygılar taşıyorsunuz. Komşularınız gayet iyi, gelir düzeyiniz gayet iyi. Bazılarınızın çocukları yurt dışında eğitim görüyoruz. Ama sizin çemberinizin dışında başka çemberler, dünyalar var. Biz o dünyalara gitmek zorundayız. Bu benim sorumluluğumda olduğu kadar tek hepinizin sorumluluğunda. O insanların da aydınlanmaya, bilgilenmeye ihtiyacı var. Bunu yapacak olan bu ülkenin kadınlarıdır. İstanbul\'da yaşayıp da deniz görmemiş bir kadın varsa o ayıp İstanbul\'da yaşayan bütün kadınların ortak ayıbıdır. Hala bir kadın İstanbul\'da, Ankara\'da alışveriş merkezine gidememişse, o kentte yaşayan kadınların ortak ayıbıdır. Biz mücadelemizi sadece eleştirerek değil ona güzel bir gelecek sağlayarak yapmalıyız\" diye konuştu. \"BU EĞİTİM SİSTEMİ TÜRKİYE\'Yİ ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA ULAŞTIRMAZ\" Türkiye\'deki eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, \"Her organize sanayi bölgesinde yatılı meslek lisesi yapacağız\' diyoruz. Köy Enstitülerinde olduğu gibi. Buna \'modern köy enstitüleri\' diyoruz. Bunun her ortamda anlatılması gerekir. Üreten toplum gelişen toplumdur. Bir ülkenin geri kalmasını istiyorsanız 21. Yüzyılda yapacağınız tek şey eğitim sistemini bozmaktır. Eğitim sistemini allak bullak ederseniz, o ülkeyi geride bırakırsınız. Bu eğitim sistemi, Türkiye\'yi çağdaş uygarlığa ulaştırmaz. Bu eğitim siteminden mutlaka Türkiye\'nin kurtulması gerekir. Bunun için hepimizin birlikte mücadele etmesi gerekir. Türkiye\'nin yeniden silkinmesi ve kendisine gelmesi gerekir. Türkiye zengin bir ülke ama kaynakları olağanüstü israf ediliyor. Bu kaynaklar ile Türkiye\'yi kısa sürede ayağa kaldırmak mümkün. Eleştirini ötesinde, her kapıyı çaldığınızda umut verin. Güzel bir gelecek vaat ettiğimiz sürece önümüzde hiçbir engel olamaz. Ahmet Taner Kışlalı\'nın dediği gibi; \'Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir. Geleceği inşa etmektir\' biz geleceği inşa edeceğiz. Bu dört aşamalı bir süreçtir. Birincisi, birinci sınıf demokrasi, üreten Türkiye, güçlü Türkiye, üniversiteleri bilgi üreten Türkiye, çiftçinin, sanayicinin ürettiği bir Türkiye, düşünce dahil her alanda üreten bir Türkiye. Üçüncüsü güçlü bir sosyal devlet. Dördüncüsü sürdürülebilirlik. Bunlar sağlandığında Türkiye çağdaşlığı kısa bir sürede yakalar\" ifadelerini kullandı.