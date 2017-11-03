(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmezsen adam değilsin (3)

KILIÇDAROĞLU\'NA KUZU HEDİYE ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne\'nin Havsa ilçesinde belediye başkanlığı tarafından yapılan atık su arıtma tesisinin açılış programına katıldı. Tesislerde Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, tesisin açılışını yaparken, Havsalı çiftçi Savaş Mutharoğlu sahneye kucağında çıktığı kuzuyu Kılıçdaroğlu\'na hediye etti. Kılıçdaroğlu kucağına aldığı kuzuyu sevip öptükten sonra çiftçiye teşekkür edip, kuzuyu da yakınındakilere verdi. Kılıçdaroğlu, Havsa ilçesindeki programın ardından Süloğlu ilçesine geçti. \'BELEDİYE BAŞKANLARINA GEREĞİNİ YAPIYORUZ\' Yapılacak düğün salonu ve kültür merkezi inşaatı önünde Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekilleri partililerden yoğun ilgi gördü. Kılıçdaroğlu, görevlerinden istifa eden Ak Partili belediye başkanlarını eleştirerek, şöyle dedi: \"Belediye başkanlarıyla ilgili sizler de tanıksınız, duymuşsunuz, televizyonlarda izliyorsunuz. Deniyor ki, bazı belediye başkanları için \'onlar istifa etsinler\'. Onlar zorla istifa ettirildi, etmek istemeyen oldu aileleri tehdit edildi. Etmek istemeyen oldu, şantaj yapıldı, savcı gösterildi, hapishane, karakol gösterildi, \'Bak ha seni tutuklarız, hapse atarız istifa et\' denildi. Bir belediye başkanını hangi partiden olursa olsun, tehditle istifaya zorlamak demokrasi ile bağdaşmaz. Demokrasi ile bağdaşmadığı için o harekette bulunanları kınıyorum. Dediler ki, \'Biz zorla istifa ettirdik, şimdi CHP de yapsın, CHP gereğini yapsın\' dediler. CHP gereğini yapıyor, başarılı bütün belediye başkanlarımızı tek tek gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Süloğlu\'na geldiğimiz gibi gereğini yapıyoruz ve belediye başkanını kutluyoruz. Neden istifa etsin? Ben seçmedim, siz seçtiniz, göreve getiren sizsiniz, görevden alacak olan da sizsiniz. Demokrasilerde milletin iradesinin üzerine başka bir irade olmaz. Biz milletin iradesine saygılıyız. Belediye başkanı size hizmet ettiği sırada, topladığı her kuruşunun hesabını verdiği sürece, halk arasında ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürdüğü sürece ben inanıyorum ki o ilin, o kentin bütün vatandaşları belediye başkanlarını başlarının üzerinde taşırlar.\" SÜLOĞLU\'NDA TEMEL ATTI CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından başına baret takıp, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve beraberindekilerle kültür merkezi ve düğün salonunun temelini attı. Kılıçdaroğlu, Süloğlu İlçesi\'ndeki programının ardından Edirne Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan arıtma tesisinin açılışına geçti.