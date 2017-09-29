(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Herşeye para var, çiftçiye gelince 'Para yok' (3)

KILIÇDAROĞLU PURÇU\'NUN OĞLUNUN SÜNNET DÜĞÜNÜNE KATILDI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki mitingin ardından, İzmir’e geçti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, burada partisinin İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun oğlu 9 yaşındaki oğlu Ayberk’in sünnet düğününe katıldı. İnciraltı’nda bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çok sayıda milletvekilli ile birlikte 650 davetli katıldı. Purçu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nu, eşi Gülseren Purçu ve çocuklarıyla birlikte kapıda karşıladı.



Kılıçdaroğlu, karşılama sırasında Purcu çiftine, “Sizinle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Sevincinize ortak olmak güzel bir şey. Hayırlı uğurlu olsun, sağolun varolun” dedi. Özcan Purçu da, “Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Partili ya da partisiz herkese hoş geldin diyorum” ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, rüğürde Roman dansçıların sergilediği danslarını ilgiyle izledi. Romanlar, CHP Lideri’ne jest yaparak, ‘Bir mecalim var’ şarkısını da Kılıçdaroğlu’na uyarlanarak seslendirildi. Kılıçdaroğlu da alkışlarıyla Romanlara eşlik etti.