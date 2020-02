(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: FETÖ'nun siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler (3)

Hakime TORUN- Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin bugün 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak seçmenlere ilişkin sarf ettiği sözlerle ilgili olarak, \"Defalarca FETÖ\'nün siyasi ayağını açıkladım. Bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır. Herkes bunu biliyor. Türkiye\'yi teslim etti. Bundan daha iyi, siyasi ayak mı olur? Şunu affedemiyorum; FETÖ\'nun siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar, şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. \'Bu seçmenler FETÖ\'cu mu değil mi?\' ne demek? Sen FETÖ\'cu arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Milliyetçiliği ayaklar altına alan adama bakacaksın. Rahmetli Alparslan Türkeş hayatta olsaydı asla \'ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım\' diyen adam ile yana yana gelmezdi. Kendi partisini satmazdı. Seçmen FETÖ\'cu mu değil mi nerden bileceksin? Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar. Amaç bu. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun 25 Haziran\'da Türkiye aydınlığa uyanacaktır. Bütün seçmenlere açık çağrım, kesinlikle ilçe seçim kurullarına gidin 100 bin imzaları tamamlayın o liderleri, cumhurbaşkanlığı adaylığına getiriniz\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. \"BİZ DEĞİL ONLAR SÖYLÜYORLAR; \'TÜRKİYE\'NİN BEKA SORUNU, GELECEK SORUNU VAR\' DİYORLAR\" Kılıçdaroğlu, \"Biz değil onlar söylüyorlar; \'Türkiye\'nin beka sorunu, gelecek sorunu var\' diyorlar. Türkiye\'nin beka sorunu varsa yeni bir Kuvay-i Milliye ruhu oluşturmamız lazım. Bütün ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; gerçeği görsünler hep birlikte görelim bütün muhafazakar demokratlara sesleniyorum; hep birlikte görelim. Türkiye\'nin beka sorunu varsa birleşmemiz lazım. Birleşeceğiz bu ülkeye demokrasiyi, kardeşliği getireceğiz. Dünyaya karşı güçlü olmak için\" dedi. \"ARTIK GAZETE SAHİPLERİ ATAMA İLE O GÖREVLERE GELİYORLAR\" 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü\'ne değinen Kılıçdaroğlu, \"Bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Gazeteciler hapishanelerde ve tıklım tıklım hapishaneler dolu. Medya özgürlüğünde dünya sonundayız. Bütün dünya bunu biliyor. Bir gazeteci, gücü denetlemek için görev yapar gücü övmek için değil. Eğer gazeteci güce tapıyorsa arkasından gidiyorsa o gazeteci değildir artık. Geldiğimiz noktada Türkiye\'de bu örnekleri çok görebilirsiniz. Gazete sahipleri artık özgür iradeleri ile gazetecilik yapmıyorlar. Gazete sahipleri atama ile o görevlere geliyorlar. Siyasi otorite \'falan gazete gurubunu 6 ay süreyle sen yöneteceksin. İhaleyi verdim 6 ay bütün masrafları sen çekeceksin\' diyor. Artık atama ile gazete sahipleri belirleniyor özgür irade ile değil. Biz ne yapacağız? 6 ilkemiz var. Bütün gazeteci arkadaşlarım dinlesin. Gazete sahibinin gazetecilik dışında bir işi olmamalı. İkincisi gazetelerin dağıtılması bir şirketin tekeline bırakılamaz. Gazeteler Türkiye\'nin her yerine yayılabilmeli. Gazetecilikte zorunlu olarak sendika üyesi olacak. Kamu ilanlarında fiyatları belirleme tamamen iktidarın keyfine bağlı o keyfiyetten çıkarılmalı. Objektif olmalı. Başbakan, bakanlar kendini övüyor televizyonlarda niye bedava yapılıyor? Bunların paralı olması lazım. 24\'ünde yetki verin sözüm söz bunların tamamını hayata geçireceğiz\" diye konuştu. \"FETÖ\'NUN SİYASİ AYAĞI İLE İŞBİRLİĞİ YAPANLAR, ŞİMDİ SEÇMENLERİ SUÇLAMA NOKTASINA GELDİLER\" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin bugün 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak seçmenlere ilişkin sarf ettiği sözlerle ilgili olarak, Kılıçdaroğlu, \"Defalarca FETÖ\'nün siyasi ayağını açıkladım. Bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturan zattır. Herkes bunu biliyor. Türkiye\'yi teslim etti. Bundan daha iyi, siyasi ayak mı olur? FETÖ\'nun istediği kaymakamları, valileri sen atamadın mı? Kozmik odayı sen açmadın mı? Bundan büyük siyasi ayak mı olur? Şunu affedemiyorum; FETÖ\'nun siyasi ayağı ile işbirliği yapanlar, şimdi seçmenleri suçlama noktasına geldiler. \'Bu seçmenler FETÖ\'cu mu değil mi?\' ne demek? Sen FETÖ\'cu arıyorsan işbirliği yaptığın adama bakacaksın. Milliyetçiliği ayaklar altına alan adama bakacaksın. Rahmetli Alparslan Türkeş hayatta olsaydı asla \'ben her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım\' diyen adam ile yana yana gelmezdi. Kendi partisini satmazdı. Şimdi bunu niye söylüyorlar; \'seçmenlere bakmamız lazım FETÖ ayağı var mı yok mu?\' Tepedeki adama bak kardeşim. Seçmen FETÖ\'cu mu değil mi nerden bileceksin? Amaç 100 bin imzayı toplayamasınlar. Amaç bu. Korku dağları sarmış. İstediğiniz kadar korkun 25 Haziran\'da Türkiye aydınlığa uyanacaktır. Bütün seçmenlere açık çağrım, kesinlikle ilçe seçim kurullarına gidin 100 bin imzaları tamamlayın o liderleri, cumhurbaşkanlığı adaylığına getiriniz. Seçmen listeleri açıklandı. Bütün vatandaşlarımıza çağrım adınızı kontrol edin. Vatan borcu. CHP üyesi olup seçmen listelerinde olmayanları tespit ettik bunların tamamını örgütlere bildirdik. Diğer partiler de bu konuda isterlerse her türlü katkıyı sunarız\" ifadelerini kullandı.