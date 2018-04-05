(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü
05 Nisan 2018 14:54
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi\'nde görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi de hazır bulundu.
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