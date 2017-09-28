(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, bağa girip üzüm kesti

Taylan YILDIRIM/MANİSA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Üzüm Mitingi ve Çalıştayı için Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'ne geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk\'ü 4 kez gören 104 yaşındaki Ayşe Şencan\'ı ziyaret etti, elinden öpüp sohbet etti, ardından da bağa girip üzüm kesti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üzüm üreticisiyle bir araya gelip sorunlarını dinlemek ve partisinin bu yöndeki politikalarını anlatmak için Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'ne geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk\'ü İzmir ve Alaşehir\'de 4 kez gören 104 yaşındaki Ayşe Şencan\'ı ziyaret etti. Şencan\'ın elini öpen Kılıçdaroğlu, bir sürede sohbet etti, ikram ettiği üzümlerden yedi. Yaşayan tarih Ayşe Şencan\'ın, çocuklarını sorması üzerine Kılıçdaroğlu, \"Oğlan askerde, diğerleri de çalışıyor işlerinde güçlerindeler\" dedi. BAĞA GİRİP ÜZÜM KESTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra da aynı yerdeki bağa girip üzüm kesti. Üreticiden bu yılla ilgili ürettikleri üzüm hakkında bilgi aldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, TARİŞ\'e geçti. KADIN İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ CHP lideri Kılıçdaroğlu, Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'nde TARİŞ Entegre Üzüm İşletme Müdürlüğü\'nü gezdi. Burada yöneticilerden bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yemeğe geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada kadın işçilerle aynı masada yemek yedi, onlarla sahbet edip çalışma şartlarını öğrendi.