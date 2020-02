(Görüntülü Haber) Kılıçdardoğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz (AKTÜEL)

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke ile ilgili, \'\'CHP iktidar olursa, sen ve yandaşların malı götüremeyecek, haram yedirmeyeceğim size. Her kuruşun hesabını vereceksiniz. Biz böyle bir gelenekten, ahlaktan geliyoruz. Oturacaksın, her türlü dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin, Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri atmayacağız. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Biz onlar gibi değiliz\'\' dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla 3 ayda bir farklı illerde yaptığı \'Belediye Başkanları\' toplantısı için Konya\'ya geldi. Toplantıda yerel ve genel seçimler için yol haritasının belirleneceği, belediye başkanlarına tavsiyelerde bulunup, önerilerinin alınacağı belirtildi. Toplantıda belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, Türkiye\'de en çok huzura ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: \'\'En çok huzura ihtiyaç duyuyoruz. Birlikte yaşamaya ihtiyaz duyuyoruz. Farklı görüşlere, farklı düşüncelere tahammül edilsin istiyoruz. Birlikte yaşamanın özünde yatan zaten budur. Bu millet kavgadan zaten bıktı. Biz kavga istemiyoruz. Kendi ülkemizde huzur istiyoruz. Kendi ülkemizde huzur isterken, benim gibi düşünmeyen insanın düşüncesini açıkça ifade etmesini istiyoruz. Herkes benim gibi düşünsün, herkes benim gibi karar versin, en doğruyu ben bilir, ben yaparım, benim dışımda yapılanların tamamı yanlış diye düşünce bu topraklada olmamalı. Bu ülkede birlikte yaşamak, huzur içinde yaşamak varken neden kavga, neden gerilim? Sabah, akşam toplumu germenin, toplumu kavga noktasına taşımasının hiçbir mantığı yok.\'\' \'VATANDAŞA NİYE ÇAY İKRAM EDİYORSUNUZ, DİYORLAR\' Partisinin belediye başkanları üzerinde baskı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, \'\'Belediye başkanlarımızın üzerinde baskı olduğunu biliyorum. Bu baskı yeni bir baskı değil. Gelip denetim yapıyorlar. İstediğiniz kadar yapın. Gelip denetim yapıyorlar ama hiçbir şey bulamıyorlar. Vatandaşa ikram edilen çayı eleştiriyorlar. Vatandaşa niye çay ikram ediyorsunuz diyorlar. Çünkü başka bir şey bulamıyorlar. Vatandaşa çay da kahve de ikram ederiz. Eleştirecek misiniz, eleştirmezseniz namertsiniz. Halka hizmet, hakka hizmettir. Bizim temel felsefemiz budur. Herkes bunu bilsin\'\' diye konuştu. TÜRKİYE\'DE BEKA SORUNU Kılıçdaroğlu, bugün devletin en yetkili makamlarında oturanların Türkiye\'de beka ve gelecek sorunu olduğunu söylediğini kaydederek, \"Türkiye\'nin gelecek sorunu varmış. 15 yıl önce Türkiye\'nin beka sorunu yoktu. Ne oldu da Türkiye\'nın beka sorunu ve gelecek sorunu çıktı? Yönetilmeyen bir Türkiye gerçeği çıktı ortaya. Sokaktakı vatandaşın gelecek endişesi var. Konuşamıyor sokaktaki vatandaş\'\' dedi. \'SORUN YARATAN KİŞİLER SORUN ÇÖZEMEZ\' Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal\'ın, başbakanlık döneminde kendisini eleştiren karikatürleri çerçevletip başbakanlık konutuna astığını anlatan Kılıçdaroğlu, \'\'Geldik 2018\'e; buyrun bir karikatür çizin bakalım. Karikatürcülere yasak geldi. Gazeteciler yazı yazamıyor, kendilerine otosansür uyguladı. Efendim bütün gazeteler her sabah beni manşet etsin. Bütün gazeteler seni manşete çıkardı diye sen Türkiye\'nin sorununu mu çözeceksin? Sorun yaratan kişiler, sorun çözemez\'\' ifadelerini kullandı. \'CHP Mİ BU ÜLKEYİ YÖNETİYOR?\' İktidarın sabah akşam CHP\'yi eleştirdiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: \'\'16 yıldır bu memleketi kimler yönetiyor? Sabah kalkıyorlar CHP, öğle zamanı CHP, akşam CHP, saat başı CHP; CHP ne yaptı size? Ülkeyi CHP yönetiyorsa eleştirin. Dolar almış başını gidiyor, sorumlusu biz isek eleştirin. Ortadoğu bataklığına Türkiye\'yi CHP soktuysa eleştirin. Yahu kendi kabahatiniz var, kabahatinizi örtmek için sabah akşam CHP. CHP bir şey yaptı: Onların yaptıkları yanlışları CHP dışında dile getiren başka parti yok. \'Benim yanlışlarımı niye söylüyorsun, beni niye millete şikâyet ediyorsun?\' diyor. Kime şikâyet edelim peki? Millete şikâyet edeceğiz. Milletin burnundan getirdin. Esnaf alışveriş yapamaz hale geldi. Hollanda\'dan büyük Konya\'dayız, tahıl ambarı olan Konya\'dayız değil mi? Mercimek nereden geliyor? Saman, buğday, arpa, pamuk nerden geliyor? Dışarıdan. Patlıcan dışarıdan, et, canlı hayvan o da dışarıdan geliyor. Sebebi kim, sorumlusu kim? CHP mi? Bütün vatandaşlarıma söylüyorum: Artık düşünmemizin zamanı, şapkayı alıp, önümüze koyup düşünmemiz lazım. Bu memleketi bu hale getirdiler. Bu memleketi bu hale getirenler Ankara\'da oturan beylerdir, cebini düşünen beylerdir. Bunu herkesin bilmesi lazım.\'\' FEZLEKE ÇIKIŞI Kendisi hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanmasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: \'\'Dönüp bana diyorlar ki, devlet memuruyken maaş dışında para kazanmadın. Evet maaş dışında para kazanmadım, haram yemedim, cebimi düşünmedim, yolsuzluk yapmadım. Haram yemeyi, kul hakkı yemeği marifet sayıyorlar. Sen haram yediysen boğazında kurusun kardeşim. Ben haram yemem, yedirmem de. Onun için, CHP iktidar olursa biz malı nasıl götüreceğiz telaşındalar. CHP iktidar olursa, sen ve yandaşların malı götüremeyecek, haram yedirmeyeceğim size. Her kuruşun hesabını vereceksiniz. Biz böyle bir gelenekten, ahlaktan geliyoruz. Oturacaksın, her türlü dümeni çevireceksin, savcılara talimat vereceksin, Kılıçdaroğlu için fezleke hazırlayın. Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz. Sanıyorlar fezleke hazırlanacak, biz geri adım atacağız. Bir milim geri atmayacağız. Biz Kuvayı Milliyeciyiz. Biz onlar gibi değiliz. Biz, bize oy versin vermesin, her vatandaşa saygı duyarız. Onlar gibi değiliz, nankör değiliz. Bizim kitabımızda nankörlük yok. Vatandaşa hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir. Elli sefer söyledik, kışlaya, camiye, adliyeye siyaset sokmayın diye. Şimdi her tarafta siyaset var. Adalet yok memlekette. Adalet olsa 450 kilometre niye yürüyeyim? Onlar da biliyor bu memlekette adalet yok.\'\'