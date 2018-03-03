(Görüntülü Haber) Kilden diş macunu yapıp Çin'e satıyorlar

Haber-Kamera Hüsnü Ümit AVCIİrfan ÖZŞEKERSİVAS, (DHA)SİVAS\'ta Anadolu\'nun kaliteli kil toprağından kozmetik ürünleri üreten ve 27 ülkeye ihracat yapan Dermokil firması, Türkiye\'de ilk kez üretilen florür ve gluten içermeyen doğal kilden yapılmış diş macunlarını Çin\'e gönderiyor. 2006 yılında girişimci ve sanayici iş adamı Ünal Karaca tarafından Sivas\'ta kurulan ve kozmetik sektöründe adından söz ettiren bir marka haline gelen Dermokil, Türkiye\'de ilk kez çölyak hastalarının ve çocukların rahatlıkla kullanabileceği flörür ve gluten içermeyen, propolis, nane, aloevera ile kil içeriği olan diş macunu üretti. Üretilen diş macunları Çin başta olmak üzere bir çok ülkeye gönderilmeye başlandı. İnşaat, mobilya sektöründe faaliyet gösterdikten sonra 2 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından kozmetik sektörüne giren Dermokil firması Ortadoğu, Avrupa, İngiltere, Suudi Arabistan, İran, Irak, Mısır, Çin, Somali, Cibuti ülkelerinde ana distribütörleriyle hizmet veriyor. Kilin geçmişimizden günümüze kadar doğal olarak kullanıldığını ve endüstriye çeviren ilk firmanın kendilerini olduğunu ifade eden Dermokil Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, Kildeki katma değeri oluşturmak ya da kimya sektöründe bir kişisel bakım anlamında hep kafamda düşündüğüm bir şey vardı. Bunun için de en uygun olan kildi. Kil çünkü hikayesi olan bir ürün. Kültürümüzde halen doğal olarak kullanılan bir materyal. Biz bunu tabi çok ciddi danışmanlıklar alarak, çok farklı üniversitelerden analizini yaptırarak kozmetik sektörüne girmiş olduk. 12 yıldır bu faaliyetin içerisindeyiz. Kili anlatabilmek için \'Güzelliğin Kadim Sırrı Kil\' kitabını araştırma ve makalelerden alınmış bir şekilde 2 yılda yazdırdık. Bundan da ayrıca mutluyuz. Biz ilk dönemlerde ürün çıkardığımız zamanlarda zorlandığımız şeyler olabiliyordu. En yakınımıza anlatmaya zorlanıyorduk. Kilin endüstriye çevrilmesi anlamında, kişisel bakımda daha geniş kitlelere hitap etmesi anlamında güçlük çektiğimiz dönemler oldu. Son iki yıl içerisinde baktığınız zaman kil gerçekten sektörde söz sahibi oldu. Alternatif tıp anlamında çok farklı yerlerde kullanıldığını görmekteyiz. dedi. 27 ÜLKEYE KOZMETİK ÜRÜN İHRACATI Sivas\'ta ürettikleri ürünleri 27 ülkeye gönderdiklerini belirten Karaca şöyle konuştu Bir kaç sektörde faaliyet göstermekteyiz. Asıl faaliyet konumuz kozmetik. 150\'ye yakın ürün gamımız var. Natural serimiz, special serimiz, terapi serimiz olmak üzere 3 farklı serimiz var. Birde xtreme serimiz var. Bunların tamamı eczanelerde satışı yapılmakta, reçete edilmekte. Natural serimizde doğala daha yakın, organik diyebileceğimiz ürünlerle hitap ediyoruz. 27 ülkeye ihracatımız var. Geri dönüşlerimiz oldukça güzel. Daha da önemlisi Amerika\'da Amazon sitesi var. Dünyaca çok önemli bir site olduğu gibi kapsamı da çok geniş. Kapsamı çok geniş olmasına rağmen Türkiye\'de üretilen herhangi bir ürünün orada olmadığı, sadece bizim kendi markamız olan diş macunu ve maskelerimizin orada satışa sunulduğunu, oradan da iyi dönüşler aldığımızı söyleyebilirim. Hem ülkemiz adına, hem şirketimiz adına, hem çalışanlarımız adına güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. ÇİN\'E DİŞ MACUNU Son çıkarılan diş macununun florür ve gluten içermediğini ve yine doğal kilden yapıldığını ifade eden Karaca bu diş macununu iç piyasanın yanı sıra Çin\'e gönderdiklerini söyledi. Karaca şöyle dedi Diş macunumuzdaki durum tamamen farklı. Çocuklarımızın da kullanabileceği, çocuklara zarar vermeyecek, aile boyu kullanılabilecek bir diş macunu ortaya çıkardık. Diş macununda propolis, nane, aloevera ve kil içeriği var. En önemlisi bizim diş macunumuz köpürmeyen bir diş macunudur. Florür ve gluten içermez. Çocukların kullanmasına da müsaittir. Yani bunun hiçbir yerde, hiçbir diş macununda ikinci bir örneği yoktur. Yani köpüren şampuan, köpüren diş macunu çok iyidir algısı olsa da köpürmeyen olan daha makbul, daha doğaldır. Kimyası az olan bir üründür. Çok ciddi anlamda bazı diş hastaneleri ve doktorlar reçete etmekte. Farklı yerlerden de olumlu tepkiler almaktayız. Tüketimimiz ve geri dönüşlerimiz oldukça iyi durumda. En önemlisi Çin\'e diş macunu ihracatı yapıyoruz.