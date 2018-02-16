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Spor

(Görüntülü Haber) Kick Boks Yıldızlar müsabakaları Isparta'da yapılıyor

Nurettin ARKAN / ISPARTA,(DHA) - TÜRKİYE Okul Sporları Kick Boks Yıldızlar Birinciliği müsabakaları 70 ilden 1000 sporcunun katılımıyla Isparta'da başladı

16 Şubat 2018 17:34

Nurettin ARKAN / ISPARTA,(DHA) - TÜRKİYE Okul Sporları Kick Boks Yıldızlar Birinciliği müsabakaları 70 ilden 1000 sporcunun katılımıyla Isparta\'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Okul Sporları Kick Boks Yıldızlar Birinciliği müsabakaları Işıkkent Spor Salonu\'nda yapılıyor. Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, şampiyonaya 70 ilden bine yakın sporcunun katıldığını ve 4 gün süreceğini belirtti. Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, \"Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü\'ne ve hakem kadromuza teşekkür ediyorum\" dedi. Pazar günü sona erecek şampiyonanın ilk gününde Point Fighting kategorisinde kız ve erkekler mücadele etti. Sporcular, müzikli form hard stil ve soft stil kategorilerinde de mücadele edecek.

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