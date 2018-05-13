(Görüntülü Haber) Kick boks sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor

Tolga YANIK KONYA DHA





KONYA\'da kapıcılık yapan baba ve okulda hademe olarak çalışan annenin çocuğu olan lise son sınıf öğrencisi Sabriye Gür (17), milli sporcu olduğu kick boksta kazandığı başarılarla elde ettiği gelir sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.



Kick boksa 2013 yılında başlayan Sabriye Gür, spor sayesinde hayatta tek başına mücadele etmeyi öğrendiğini belirtti. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğunu ifade eden Gür, \'\'Kick boksla büyüdüm. Benim için kick bokstan öncesi yok. Dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. Bazı şeylerin eksikliğini hissettim küçükken. Spora başladıktan sonra hayatım biraz daha değişti. İlk önce kendi başıma mücadele etmeyi öğrendim. Kendi ailemin alamadığı şeyleri kendim almaya başlayınca sporun faydasını anladım ve spora daha çok tutundum\" dedi.



\"ANNEME VE BABAMA YARDIM EDERDİM\"



Annesinin okulda hademe olarak çalıştığını, babasının ise kapıcılık yaptığını belirten Gür, \"Annem okullarda hademelik yapıyordu. Onun yanına gidiyordum. Temizlikte yardım ediyordum. Hareketli bir çocuktum zaten. Babam da kapıcılık yapıyordu, ona da yardım ediyordum\" diye konuştu.



\"AİLEME YARDIMCI OLUYORUM\"



Kilometrelerce uzaklıktan yürüyerek antrenmanlara geldiğini ifade eden Gür, şunları söyledi:



\"Evim çok uzaktı. Her gün kilometrelerce yürüyordum ve halen de yürüyorum. Ailemin maddi durumu yeterli değildi. Ona rağmen haftanın her günü buraya geldim ve hala da geliyorum. Çünkü bir şeyleri başardım. Bir şeyler yolunda gitti, hayatımı yoluna koydum.\'\'



Milli takıma katıldıktan sonra elde ettiği dereceler sayesinde ekonomik olarak da kazanç sağlamaya başladığını ifade eden Gür, \'\' Aileme maddi olarak yardımcı oluyorum. Onlar da benim bu başarılarımı görünce daha çok destek verdi\" dedi.



YAPAMAZ DİYORLARDI



Spora başladığı dönemde çevresindeki bazı kişilerin \'kadınlar bu sporu yapamaz\' dediğini vurgulayan Gür, \"Çok hareketli bir çocuktum. Spor yapmayı çok istiyordum. Mehmet hocayla tanıştım. İlk sene zaten başarılı olduğumu gösterince devam ettim. Ailem bana çok destekçi oldu. Çevreden baskı oluyordu, \'kadınlar yapamaz\' diyorlardı. Onlar da başarımı görünce desteklemeye başladılar\" şeklinde konuştu.



KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU



Kariyerine birçok başarı sığdırdığını da belirten Sabriye Gür, \"İlk başladığım yıl 65 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. İlk senemde gençlerde milli takıma gidip Türkiye şampiyonu oldum. Geçen sene de Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi oldum. Bu sene kendi branşımda yılın en iyi sporcusu seçildim. Çalışmalarımı sürdürüyorum, inşallah devamı gelecek\" diye konuştu.



Herkesi spor yapmaya davet eden Gür, \"Çağdaş ülke yolunda ülkemizi ileriye götürmek için herkes spor yapmalı\" ifadelerini kullandı. Sabriye Gür\'ün 4 Türkiye şampiyonluğu, 3 uluslararası birinciliği, 2017 Avrupa ikinciliği gibi başarıları bulunuyor.