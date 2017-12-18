(Görüntülü Haber) Kıbrıs gazisi Kılavuz, son yolculuğuna uğurlandı

Barış GEZİCİ AKHİSAR (Manisa), (DHA) Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 64 yaşında Kıbrıs gazisi Selim Kılavuz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Akhisar\'da çiftçilik yapan Kıbrıs gazisi Selim Kılavuz, dün (pazar) sabah saatlerinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip, düştü. Başından ağır yaralanan evli ve 3 çocuk, 6 torun sahibi Kılavuz, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kılavuz, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gazi Kılavuz için, bugün öğlende Gayret Camisi\'nde askeri tören düzenlendi. Törene Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, Akhisar Muharip Gaziler Derneği Başkanı Suat Taryan, gazi Kılavuz\'un eşi Nuran Kılavuz, çocukları Barış Kılavuz, Sezgin Kılavuz ve Hatice Kavçak, kardeşleri Ahmet Kılavuz ve Ömer Kılavuz, askerler, sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından, gazi Kılavuz\'un Türk bayrağına sarılı tabutu bir süre askerlerin omuzlarında taşındı, ardından Akhisar Yeni Mezarlık\'a götürülüp, toprağa verildi.