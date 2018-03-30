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(Görüntülü Haber) Kepez Kitap Fuarı açıldı

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği ve 100'den fazla yayınevi ile tanınmış pek çok yazarın katıldığı Kepez Kitap Fuarı, kapılarını açtı

30 Mart 2018 20:22

ANTALYA Kepez Belediyesi\'nin ilk kez düzenlediği ve 100\'den fazla yayınevi ile tanınmış pek çok yazarın katıldığı Kepez Kitap Fuarı, kapılarını açtı. Bu yıl teması \'Mimar Sinan\' olan Kepez Kitap Fuarı\'nın açılışı nedeniyle, Mimar Sinan Kongre Merkezi\'nde tören düzenlendi. Törene Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Başsavcı Ramazan Solmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, ATSO Başkanı Davut Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez ilçesinde önemli kültürel adımlar attıklarını söyledi. 152 yayıncının katıldığı fuarda, 134 yazarın imza günü düzenleyeceğini hatırlatan Başkan Tütüncü, 48 söyleşi, 8 atölye çalışması ile 10 gün sürecek bir fuarı açıyoruz. Kentin kültür ve sanat hayatına farklı anlam ve derinlik kazandıracağız\" dedi. Milletvekili Enç de geç kalınmış bir fuar olduğunu belirterek, Kitap fuarı meşalesini Konyaaltı Belediyesi ateşledi. Bu konuda siyasi parti ayrımı olamaz. Biz buna inanıyoruz. Ayrıca, anne ve babalar olarak önce biz kitap okuyup, çocuklarımıza iyi bir rol model olmalıyız\" diye konuştu. Vali Münir Karaloğlu ise sonbaharda Kepez Belediyesi, ilkbaharda ise Konyaaltı Belediyesi\'nin kitap fuarı açtığını belirterek, belediye başkanlarına teşekkür etti. Vali Karaloğlu, kitap okumanın önemine dikkat çekerek, Bugün Türkiye\'nin belki dirilişinin, ayağa kalkmasının en büyük sebeplerinden birisi de kitap okumaktır. Gençler bizden daha iyi kitap okuyor. Bunu itiraf edelim. Benim çocuklarım benden daha iyi kitap okuyor\" dedi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol açılışın ardından kitap fuarını gezdi. Mimar Sinan\'ı canlandıran tiyatrosu sanatçısı Abdullah Sürekli\'ye büyük ilgi gösteren protokol üyeleri, Sürekli\'nin Mimar Sinan\'ın hayatını anlatmasını sonuna kadar dinledi.

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