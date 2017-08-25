(Görüntülü Haber) Kentsel dönüşüm yıkım alanında 2 işçi göçük altında kaldı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR\'ın Sur İlçesinin Ali Paşa Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan yıkım çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sur İlçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışması yapılan Ali Paşa ve Lalebey mahallesindeki çalışmalar sırasında göçük meydana geldi. Bir anda yıkılan harfiyatın altında kalan 2 işçinin yardımına işçi arkadaşları koşarken, olay yerine 112 sağlık, itfaye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Kısa sürede enkaz altından çıkarılan yaralı işçiler ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçiler tedavi altına alındı.