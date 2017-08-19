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(Görüntülü Haber) Kentin tek kadın ayakkabı boyacısı

(KJ:Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)KAYSERİ'de, ev kadını, bir çocuk annesi 25 yaşındaki Aypınar Keşifoğlu, ayakkabı boyacılığına başladı

19 Ağustos 2017 13:19

(KJ:Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)KAYSERİ\'de, ev kadını, bir çocuk annesi 25 yaşındaki Aypınar Keşifoğlu, ayakkabı boyacılığına başladı. Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesinde , eşinden boşandığı için 2 yaşındaki oğlu Abdullah Mert ile birlikte yaşayan Aypınar Keşifoğlu, bir apydan bu yana yakkabı boyacılığı yaparak, geçimini sağlamaya çalışıyor, Aynı zamanda çocuğuna bakmak zorunda olduğu için mesaili iş yapamadığını söyleyen kadın ayakkabı bocasıbı Keşifoğlu, \"Çocuğuma bakmak için çalışıyorum. Kendime boya sandığı alarak evimin hemen yakınlarında ayakkabı boyacılığına başladım. Mesai şartı olmadığı için çocuğuma da zaman ayırabiliyorum. Bir aydan bu yana boyacılık yapıyorum. Bu işin dışında hiçbir gelirim yok. Oğlumla ben çiftini 3 TL karşılığında boyadığı ayakkabılardan elde ettiğim gelirle geçiniyoruz\" dedi. Kadın olarak boyacılık yapmanın zor olduğunu belirten Keşifoğlu, \"Bu meslek bir kadının bir şey değil ama, ben zorunluluktan dolayı yapıyorum. Çocuğumu da kimseye emanet edemediğim için bunu tercih ettim. İşlerim de hiç iyi değil. Ben kadın olduğum için çekinip, erkek boyacıya gidiyorlar.Bvazıları da yanımda oğlumu görüp, acıyıp bazen para veriyorlar. Onu da çocuğum giderlerine harcıyorum. Kış mevsimini de bunada açık havada ayakkabı boyararak geçireceğim. Zira, yapacak başka bir mesleğim ve kazancım yok\" ifadesini kullandı.

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