(Görüntülü Haber) Keneyi kavanozun içine koyarak hastaneye getirdi

Yusuf ÇINAR-ÇORUM,(DHA) Çorum\'da Hüseyin Çeliker (52) evinde bulduğu keneyi, kavanoza koyup hastaneye götürdü. Çorum\'da yaşayan Hüseyin Çeliker, dün ailesiyle birlikte Çorum-Samsun karayolu üzerinde bulunan Sıklık Tabiat Parkına piknik yapmak için gitti. Piknik sonrası ailesiyle birlikte evine dönen Çeliker, pantolonunu çıkarırken, kene yere düştü. Yere düşen keneyi bir bezle yakalayıp kavanoza koydu. Bugünde kendisinin kene tarafından ısırılmış olabileceğini düşünerek, keneyi de kavanoza koyup Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Doktorlar Hüseyin Çeliker\'e kan tahlilini yaptı. Çeliker\'i kenenin ısırıp ısırmadığı yapılacak tetkikler sonucunda belirleneceği belirtildi. Çeliker, Kenenin beni ısırıp ısırmadığını bilmiyorum. Tedbir amaçlı hastaneye geldim. Kene zehirli mi değil mi onu bilmiyorum. Ben de keneyi kavanoza koyup hastaneye getirdim. Kan tahlilimi verdim ve sonuçları bekliyorum. Umarım bir sorun çıkmaz. Ben vatandaşların kenelere karşı dikkatli olmalarını ve yetkililerinde kenelere karşı önlem almalarını istiyorum dedi.