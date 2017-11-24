(Görüntülü Haber) Kendisini bıçaklayan ve babasının cipini kundaklayan kişiyi bacaklarından vurdu

Mehmet IŞIK KONYA, (DHA) KONYA\'da Halil Ö. 4 gün önce çıkan kavgada kendisini bacağından bıçaklayan ve babasının 80 bin lira değerindeki cipini kundaklayan Mehmet K.\'yı dün gece evinin önünden geçerken av tüfeği ile bacaklarından vurdu. BABA OĞULUN KAVGASINI AYIRMAK İSTERKEN Merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi\'nde 4 gün önce yaşanan olayda, iddiaya göre, Mustafa Ö., oğlu Halil Ö. ile gün içinde belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Aynı sokaktaki kiracıları matbaacı Mehmet K. da baba ve oğlun tartışmasını sonlandırmak için araya girdi. Ancak bu sırada Mehmet K. ve Halil Ö. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Mehmet K., Halil Ö.\'yü bacağından bıçakladı. 80 BİN LİRALIK CİPİ ATEŞE VERDİ Bacağından yaralanan Halil Ö., öfkelenerek Mehmet K.\'nin işyerinin camlarını kırdı. Bunun üzerine Mehmet K. da, Mustafa Ö.\'nün kullanılmayan bir dükkanda park halinde duran yaklaşık 80 bin lira değerindeki cipini, benzin döküp ateşe verdi. Alevler bir anda yükselip dükkanı da sardı. Yangını fark eden çevredekiler itfaiye ve polise haber verdi. Alevler olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet K.. çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. BACAKLARINDAN VURDU Hastaneden taburcu olan Halil Ö. ise dün gece yarısında aralarında husumet oluşan Mehmet K.\'yı merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Asbaşkan Caddesi üzerindeki evinin önünden geçerken gördü. Av tüfeğini alan Halil Ö. husumetli olduğu Mehmet K.?ya evinin penceresinden ateş açtı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Mehmet K. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet K. yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Halil Ö ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.