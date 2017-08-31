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(Görüntülü Haber) Kendisini aldattığını iddia etitği eşini öldürdü, kızını yaraladı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Niyazi Yetişir, 6 ay önce evi terk edip boşanma davası açan eşi 37 yaşındaki Sevda Yetişir'i tabancayla ateş ederek öldürdü, kızı 17 yaşındaki Rabia Yetişir'i d

31 Ağustos 2017 20:55

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da bir fabrikada temizlik işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Niyazi Yetişir, 6 ay önce evi terk edip boşanma davası açan eşi 37 yaşındaki Sevda Yetişir\'i tabancayla ateş ederek öldürdü, kızı 17 yaşındaki Rabia Yetişir\'i de ağır yaraladı. Gözaltına alınan Niyazi Yetişir, eşinin Facebook\'tan tanıştığı kişiyle kendisini aldattığını ileri sürdü.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Hacı Veyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Yahşi Caddesi\'nde meydana geldi. Üç çocukları olan Rabia ve Niyazi Yetişir çifti arasında bir süre önce geçimsizlik başladı Sevda Yetişir, iddiaya göre 6 ay önce evi terk edip başka birisiyle Adana\'ya giderek eşinden boşanmak için dava açtı. Niyazi Yetişir, eşi Sevda Yetişir\'in, bayram için Konya\'ya geldiğini ve ailesinin yanında kaldığını öğrendi. İddiaya göre bugün sabah saatlerinden itibaren eşini takip eden Niyazi Yetişir, kızları Raiba Yetişir\'in daha önce çalıştığı kuaföre gelen Sevda Yetişir\'e  tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sevda Yetişir, kanlar içinde yere yığılırken, yolun karşısına geçen Niyazi Yetişir, kızı Rabia Yetişir\'e de 3 el ateş etti.

Niyazi Yetişir kaçarken ağır yaralanan Sevda Yetişir, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla kaldırıldığı özel  hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Rabia Yetişir\'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 

Polisin kovalamaca sonunda yakaladığı Niyazi Yetişir, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Niyazi Yetişir, eşi Rabia Yetişir\'i kendisini aldattığı ve başka biriyle kaçtığı iddiasıyla öldürdüğünü söyledi. Niyazi Yetişir emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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