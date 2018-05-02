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(Görüntülü Haber) Kendilerini ihbar eden mahalleliye 'imar barışı' müjdesi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde elektrik bağlatmak için yaptıkları başvuruların kabul edilmemesi üzerine, protesto amacıyla kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar eden Eğridere Mahallesi'ndeki vatandaşlara,

02 Mayıs 2018 19:36

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde elektrik bağlatmak için yaptıkları başvuruların kabul edilmemesi üzerine, protesto amacıyla kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar eden Eğridere Mahallesi\'ndeki vatandaşlara, hükümetin açıkladığı \'imar barışı\' düzenlemesi müjde oldu. Ev sahipleri şimdi hem tapularına, hem de evlerine kavuşacakları günü heyecanla beklemeye başladı. Bornova\'nın doğal güzellikteki mahallelerinden birisi durumundaki Eğridere\'nin köyden mahalle statüsüne geçmesinden sonra nüfusunda da artış yaşandı. Arsalara hızla evler yapıldı. Tapusu bulunan bu evlere, numarataj alındı, su ve kanalizasyon hizmeti de verildi, ancak elektrik talepleri ise geri çevrildi. Yaptıkları tüm girişimlerden sonuç alamayan vatandaşlar, kendi yöntemlerini buldu. Ya kaçak elektrik kullanmaya başladı ya da komşularının hatlarından kendi evlerine yasal olmayan yöntemle hat çekip kullandı. Mahalle sakinleri, geçen 15 Nisan\'da kaçak elektrik kullandıklarını söyleyip kendilerini ihbar etti. Elektrik dağıtım firması ile jandarma ekipleri de köye gelip kaçak elektrik kullanan evleri tek tek tespit etti, ceza yazdı. MÜJDEYİ BAŞBAKAN VERDİ Bu olaydan kısa süre sonra Türkiye\'deki yaklaşık 12 milyon haneye müjdeyi Başbakan Binali Yıldırım açıkladı, imar barışını getireceklerini söyledi. Bu açıklamalar Eğridere Mahallesi\'nde de heyecan yarattı. Köylülerden Tahir Aslan, \"İmar barışı bizi ilgilendiriyor. Bütün mahalle olarak mağdur durumdayız. Elektriğimiz, suyumuz yok. Mağduriyetimizi gidermek için kaçak elektrik kullanıyoruz. Direklere çengel atıp, elektriği kaçak alıyoruz\" dedi. Mahalle sakinlerinden Sevcan Yaşurga da, \"Elektriğimiz yok. İki yıldır kaçak kullanıyorum, geçen günlerde kendimizi ihbar edip ceza yazdırdık. Suç olduğunu biliyoruz, ama üç çocuğum var, onlar elektriksiz nasıl ders çalışacak, nasıl korkmayacak? Yeni düzenlemeyi sonuna kadar destekliyoruz\" dedi. Rahime Bayrak ise, \"Makinamızı çalıştıracak elektriğimiz bile yok. Kaçak kullanmamıza rağmen makinelerimiz çalışmıyor. Annem yatalak, ona bakmak için elektriğe ihtiyacım var. Yeni düzenleme bizim için iyi olacak. Elektrik verirlerse aydınlığa çıkacağız\" dedi.

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