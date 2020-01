(Görüntülü Haber) Kendi okumadı ama, çocuklar okusun diye evini kütüphaneye çevirdi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK\'ta, yaşayan 10 nüfuslu ailenin oğlu olan 29 yaşındaki taksi şoförü Mevlit İnan, kalabalık aile yapısından dolayı gidemediği üniversiteye gençler gitsin diye evini kütüphaneye çevirdi. Kalabalık bir aileye yapısına sahip olduğu için lise eğitiminden sonra üniversiteye gidemediğini belirten İnan, \"Benim ve mahalledeki çocuklar okusun diye Gündoğdu Mahallesi\'ndeki evimin bir odasını kütüpheneye çevirdim. Oluşturduğumuz kütüphanede hergün yaklaşık 50 öğrenci ders çalışma fırsatı buluyor\" dedi. Kütüphanede kaynak eksiği olduğunu ifade eden öğrenciler, kitap yardımı yapılması için çağrı yaptı. Merkez Gündoğdu Mahallesi\'ndeki evinin bir odasını kütüphaneye çeviren taksi şoförü Mevlit İnan, hem kendi hem de mahalleli çocukların ders çalışması buraya sandalye ve masa koyarak, duvara da kitap konulması için raf yaptırdı. Bu kütüphaneye de kendi imkanlarıyla satın aldığı kaynak kitapları yerleştiren İnan\'ın annesi Taybet İnan, 07.00 ile 10.00 saatleri arasında çocuklara Kur\'an ı Kerim dersi veriyor. Saat 15.00\'dan 18.00\'a kadar da okula giden çocuklar gelip bu kütüphaneden yararlanabiliyor. Minik öğrenciler ders çalışırken lise mezunu olan biri de başlarında duruyor ve anlamadıkları konularda yardımcı oluyor. Saat 19.00 ile gece yarısına kadar ise lise öğrencileri ile üniversiteye hazırlanan öğrenciler gelip ders çalışıyor. Tek sorun ise, yetersiz ders kitapları ile kaynak kitaplar. \"BEN OKUMADIM OKUMAYA VESİLE OLMAK İSTEDİM\" Evini kütüphaneye çeviren İnan, üniversite okuyamadığını, bu yüzden okumaya vesile olmak istediğini belirterek, \"Bir Şırnaklı olarak binada bu kütüphaneyi açmak için ellimden geleni yaptım. Bu kütüphaneyi çocuklar için yaptım. Ben okumadım, okumaya vesile olmak istedim. Çocuklarımızın eğitimi ve geleceği için her şeyi yapmaya hazırız. Ama çok eksikliklerimiz var. Kütüphanemizdeki raflarımız boş. Bize destek olunmasını istiyoruz. Keşke bütün binalarda çocuklar için böyle odalar kurulsaydı. Bütün binalarda böyle bir odanın yapılmasını istiyorum. Yaklaşık 15 tane küçük çocuğumuz var ilkokula giden. Ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz de var. Sabahları annem burada Kuran-ı Kerim dersi veriyor, sonra ilk okul ve ortaokul öğrencileri ile lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler geliyor\" dedi. İnan\'ın kurduğu kütüphaneden faydalanan 8\'inci sınıf öğrencisi Asmin İrmez, 10 kardeşi olduğu için evde çalışma imkanı bulamadığından buraya geldiğini belirterek, kaynak konusunda hayırseverlerden yardım talebinde bulundu. 7 kardeşi bulunan 8\'inci sınıf öğrencisi Aleyna İnan da, mini kütüphanede çok daha iyi çalışabildiğini ifade ederek, \"Biz 7 kardeşiz. Evimiz kalabalık olduğu için evde çalışamıyoruz. Buraya gelip arkadaşlarımızla ders çalışıyoruz. Burada çalışma ortamımız çok güzel. Kitap eksikliğimiz var. Lütfen ellinizde fazladan kitabınız varsa okuduğunuz. Bize gönderebilirsiniz\" diye konuştu. Elif Başçı da, 7\'inci sınıf öğrencisi olduğunu, ev ortamında ders çalışma imkanı olmadığından dolayı buraya geldiğini anlatarak, şunları söyledi: \"Evimiz 2 odalı. Biz 4 kardeşiz. Evde her yer dolu çalışma imkanımız yok. Mevlit Ağabeyimiz, bu kütüphaneyi açtığı için çalışma imkanımız oldu. Hedeflerimiz var bizimde. Öğretmen olmak, doktor olmak istiyoruz. Benim hedefim doktor olmak. Kütüphanemizin bir çok rafı boş. Test, kitap, kaynak, kalem, defter eksiğimiz var. Bize yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz. Bilmediğimiz sorular olunca büyük ağabeylerimiz, ablalarımız var onlara soruyoruz. Yada biz birbirimize yardımcı oluyor. Biz küçüklerimize yardımcı oluyoruz, büyüklerimizde bizlere yardımcı oluyor.\" 12\'inci sınıf öğrencisi Zeliş İnan ise, kütüphaneye hem ders çalıştığını, hem de küçük öğrencilerin derslerine yardımcı olduğunu ifade ederek, \"Şu anda kaynak eksikliğimiz var. Her dersi dört dörtlük çalışamıyoruz. Kaynak yardımına ihtiyacımız var\" şeklinde konuştu. Üniversiteye hazırlanan lise mezunu Süheyla İnan, tek amacının çocukların geleceğine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.