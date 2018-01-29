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(Görüntülü Haber) Kendi düştü, başkalarının düşmemesi için nöbet tuttu

    Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, belediye otobüslerinin hareket noktası olan Bahri Baba Parkı'nda otobüsten yere dökülen yağ nedeniyle kayıp düşen Tureç Kerimi, başkalarının düşmemesi için yaklaşık 1

29 Ocak 2018 13:12

 

 

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, belediye otobüslerinin hareket noktası olan Bahri Baba Parkı\'nda otobüsten yere dökülen yağ nedeniyle kayıp düşen Tureç Kerimi, başkalarının düşmemesi için yaklaşık 1.5 saat burada nöbet tuttu. Kerimi, bölgede yürüyenleri, \"Yaklaşmayın yağ var\" diyerek uyardı.

Konak\'ta, otobüs durakları arasında yürürken, yağ dökülen yere basıp düşen ve vücudunun bazı yerlere incinen Tureç Kerimi, aynı yerde başkalarının da düşmemesi için yaklaşık 1.5 saat bekleyerek insanları uyardı. Yaşlı ve çocukların da aralarında olduğu yüzlerce kişinin bulunduğu bölgede yürüyenlere, \"Yaklaşmayın yağ var\" diyen Kerimi\'nin bu hareketi takdir topladı. Düşmenin etkisiyle telefonu da kırılan Kerimi, otobüs hareket memurunu orada beklemesi için ikna edip, bölgeden ayrıldı.

Kerimi, \"Eve giderken havanın da hafif karanlık olması nedeniyle kayıp düştüm. Kolumda ve vücudumun bazı bölgelerinde incinmeler oldu, her yerim yağ içinde kaldı. Telefonum da kırıldı ama Allah\'tan kemiklerim kırılmadı\" dedi.

Kerimi, yağ dökülen bölgede beklediği anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde Kerimi\'nin, \"Kendi canımı geçtim, burada insanların sağlığına bir zarar gelmemesi için bekçilik yapmaya başladım. Burayı terk edemem, vicdanım el vermiyor\" diyerek insanları uyardığı ve vatandaşların kendisine teşekkür ettiği görüldü.


 

 

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