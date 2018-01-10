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(Görüntülü Haber) Kendi bisikletini bıraktı, elektirikli olanı çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Umutcan A

10 Ocak 2018 16:01

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Umutcan A. (21), iddiaya göre, kendi bisikletiyle geldiği apartmanın önündeki elektirikli bisikleti çalıp kaçtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir apartmanın önüne bisikleti ile gelen Umutcan A., burada başkasına ait kilitli durumdaki elektrikli bisikletin yanına gitti. Sırt çantasında getirdiği demir kesme makasıyla kilidi kıran Umutcan A., kendi bisikletini bırakarak elektrikli bisikletle olay yerinden ayrıldı. Elektirikli bisikletinin çalındığını gören Durdu Kahveci\'nin ihbarıyla çalışma başlatan polis, kamera kaydından tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına alıp, adliyeye sevk etti. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan Umutcan A., mahkemece tutuklandı.

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