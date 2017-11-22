(Görüntülü Haber) Kendi bedenine tuvalinde yeniden hayat veriyor

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen Akıngüç Ödülü Resim Yarışması\'nın birincisi \'mektup\' adlı eseriyle Rugül Serbest oldu. Serbest, \"Kendi bedenimi toplumda etkilendiğim hikayelerle yeniden resmediyorum\" dedi. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez resim alanında verilen \'Akıngüç Ödülü\' sahibini buldu. Rugül Serbest’in eserinin birinciliğe, Derya Abana\'nın eserinin ise mansiyon ödülüne layık görüldüğü yarışmada, 10 eser ise İKÜ Sanat Galerisi’nde (İKÜSAG) sergilendi. Üniversitenin sanatla bağlantısının yoğun şekilde devam ettiğini belirten İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, \"İstanbul Kültür Üniversitesi 20 yıllık bir üniversite. 20 yıl içerisinde oldukça yoğun bir üniversite koleksiyonu, içinde bulunduğumuz galerinin her sene yoğun bir şekilde açtığı sergiler ve Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi\'nde düzenlenen çeşitli sanat gösterileri düzenli olarak gerçekleşiyor. Bu sene Akıngüç Ödülü verilirken senatomuz bunun resim alanında olmasını istediğinde bunun tabi ki bir anlamı vardı. Sanatla üniversitenin yoğun bağlantısıyla ilgisi var\" dedi. Jürinin yoğun bir çalışma sonucu birinciyi belirlediğini belirten Prof. Dr. Mehmet Üstünipek, \"Resim yarışması kararının ardından biz 40 yaş altı sanatçılara yönelik olarak duyuru sürecimizi başlattık, çağrımızı yaptık. Jürimiz Devrim Erbil, Aydın Ayan, Halil Akdeniz, Ekrem Kahraman ve Denizer Özer oldukça yoğun bir çalışma sonrasında sonuçlandırdı. Burada yer alan ve sergilemeye değer eserlerin yanı sıra mansiyon ve birincilik ödülleri kararlaştırıldı\" diye konuştu. \"ETKİLENDİĞİM HİKAYELERİ ANLATIYORUM\" Yarışmanın birincisi Rugül Serbest (29) küçük yaştan bu yana resimle ilgilendiğini belirterek, \"Elim kalem tuttuğumdan bu yana resim yapıyorum. İlkokuldaki öğretmenimin de keşfetmesiyle resme başladım. Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümü mezunuyum. Mimar Sinan Üniversitesi\'nde Yüksek Lisan eğitimime devam ediyorum. Resimlerimde kendi bedenimi ve yüzümü kullanıyorum kendi resimlerimi yapıyorum aslında. Ama kendi bedenimi işlerken yaşadığım toplumdaki insanların hikayelerini anlatmak istiyorum. Resimlerimde, sadece kendi yaşadıklarım değil etkilendiğim hikayeleri de yansıtıyorum\" ifadelerini kullandı. \"ÇOCUKLARA ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM\" Mansiyon ödülüne layık görülen öğretim görevlisi Derya Abana ise, \"Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunuyum. Erzincan Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. İnternette tesadüf eseri yarışmayı gördüm. 2010\'dan bu yana ağaç kökleri çalışıyorum. Tabi ki öğrencilere elimden geldiğince faydalı olmak isterim bir şeyler öğretebilmek adına çalışıyorum. İçimdeki aşkı da yansıtıp çocuklara iyi bir örnek olmak isterim\" dedi. Ödül töreni öncesi Yonca Atar\'ın gerçekleştirdiği Arp dinletisi salonun beğenisini topladı. Ödüller, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Bahar Akıngüç Günver tarafından takdim edildi. Ödül töreninin 12 eser İKÜSAG\'da sergilendi.