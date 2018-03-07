T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kemer'den Mehmetçiğe 100'ün üzerinde kurbanlık (2)

KURBANLIKLAR TÖRENLE UĞURLANDI Antalya'nın Kemer ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine gönderilmek üzere sivil toplum kuruluşları, iş adamları, esnaf ve vatan

07 Mart 2018 02:53

KURBANLIKLAR TÖRENLE UĞURLANDI

Antalya\'nın Kemer ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli güvenlik güçlerine gönderilmek üzere sivil toplum kuruluşları, iş adamları, esnaf ve vatandaşın desteğiyle 100\'ün üzerinde kurbanlık küçükbaş hayvan alındı. Hayvanların gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaş katıldı. Kemer Belediyesi Güreş Takımı sporcuları tören boyunca “Afrin Zeytin Dalı Harekatı’ndaki kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız” yazılı afişi taşıdı.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Belediyesi olarak her zaman Türk güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirterek, daha önce de Şırnak’a gittiklerini hatırlattı ve orada bulunan askeri lojmana yapılacak park ve spor aletlerinin bulunduğu TIR’ın da önümüzdeki hafta yola çıkacağını kaydetti.

Daha sonra İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş\'in duasının ardından Hatay’daki askeri yetkililere teslim edilmek üzere küçükbaş hayvanların bulunduğu TIR, Türk bayraklarıyla uğurlandı.

TIR’ın yola çıkmasının ardından Kemer Uygulama Oteli\'nde kalan bir grup öğrenci balkondan Başkan Mustafa Gül’ü çağırarak, birlikte komanda marşını okudu.

TIR’ın uğurlanması sırasında duygulanan Başkan Mustafa Gül’ün eşi Neşe Gül, şöyle konuştu:

\"TIR yola çıktığında Türk toplumunun gücünü hissettim, askerimizin gücünü hissettim. Herhangi bir şey olsa hepimiz şu anda orada oluruz. Bir tek bunu düşündüm. TIR giderken oğlumu düşündüm, oradaki çocuklarımızı düşündüm, oradaki askerlerimizi düşündüm ve tek duam kıllarına bile zarar gelmeden hepsinin annelerine, yavrularına eşlerine kavuşmaları.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KURBANLIKLAR TÖRENLE UĞURLANDI Antalya KemerAfrinZeytin Dalı HarekatıHayvanlarınTörene Kemer Belediye Başkanı CHPli Mustafa GülNeşe GülSTKKemer Belediyesi Güreş TakımıZeytin Dalı HarekatındakiMehmetçiğimizinBelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24