(Görüntülü Haber) Kemer'de yeni trend 'yunus turu'

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde son dönemde yoğun görülen yunuslar için tekne turları düzenlenmeye başladı. Özellikle yabancı turistler, yaklaşık 45 dakika süren turlarda, yunusları görme fırsatı buluyor. Kemer açıklarında geçen hafta görülmeye başlanan yunuslar, bölge halkıyla yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Sayılarının 20\'den fazla olduğu düşünülen ve aralarında yavruların da bulunduğu yunusları görmek isteyenler için son dönemin yeni trendi tekneyle çıkılan \'yunus turu\' oldu. Özellikle yabancı turistler yaklaşık 45 dakika süren turlarda, açık denizde tekneye eşlik edip, suda zıplayan yunusları görmenin mutluluğunu yaşıyor. YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR Bölgedeki su sporları ve ticari tekne işletmecilerine de yeni kazanç kapısı haline gelen yunus turlarına ilçede tatillerini sürdüren İranlı, Pakistanlı, Norveçli ve Rus turistler ilgi gösteriyor. Turistlerin sosyal medya paylaşımlarının da talebi arttığı turlara yoğunluktan dolayı özel rezervasyon yapılarak çıkılıyor. Antalya\'ya ailesiyle ilk defa tatile gelen ve yunus turuna çıkan İranlı Amir Eftekhari (33), \"Yunus turu çok güzel. Çok mükemmel bir tur oldu\" dedi. \'MİSAFİRLERİMİZ YUNUS TURU İSTİYOR\' Bölgedeki bir su sporları merkezinin müdürü ve kaptanı Sami Çubukçu, \"Şu aralar bölgemizde bolca yunus görüldüğü için misafirlerimiz yunus turu istiyor. Turlara çıktığımızda video ve fotoğraf çekiyoruz. Bunları sosyal medyadan paylaştığımız zaman Rusya\'dan, Pakistan\'dan misafirlerimiz bizden yunus turu istiyor. Bölgemizde şu anda en popüler olan yunus turu. Bütün misafirlerimizi yunus turuna bekliyoruz\" diye konuştu. \'SÜRÜLERİ AVLANMAK İÇİN GELMİŞLERDİR\' Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu da bölgede görülen türün 2 ile 4 metre uzunluğunda ve 150 ile 650 kilo arasında değişen büyüklükteki \'şişe burunlu yunus\' olabileceğini belirterek, yunus hareketliliğinin nedeninin şu sözlerle anlattı: \"Bu sıralar Antalya Körfezi\'nde gırgır tekneleri olmadığından dolayı ve bahar aylarında doğanın coşmasıyla birlikte denizlerimizde balık sürüleri oluştu. Muhtemelen yunuslar da avlanmak için bu sürüleri takip ederek Kemer bölgesine kadar gelmiştir. Özellikle şu anda bölgemizde sardalya, Akdeniz hamsisi, tombik, kolyoz gibi balıklar üredikleri için büyük sürüler halinde dolaşıyor. Bu güzel varlıkların onları takip ederek bölgemize gelmiş olmaları hem denizdeki zenginliğimiz için bir gösterge, hem de turizm sezonunun başladığı bu günlerde bölgemizi ziyaret eden turistler için görsel bir güzellik oluşturacaktır. Havanın ısınmasıyla balık sürüleri dağılacak, su sıcaklığının artmasıyla yunuslar da bölgeden ayrılacaktır.\"