(Görüntülü Haber) Kemer'de şehitler anıldı

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Kemer ilçesinde şehitleri anma programı yapıldı. Kemer Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından şehitleri anma programı düzenlendi. Aslanbucak Mahallesi\'ndeki Belediye Düğün Salonunda gerçekleşen programa İl Müftüsü Osman Artan, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan, İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, belediye meclis üyeleri, Rize Güneysu İlçe Müftüsü Kerim Çelik, hafızlar Ali Tel, Ahmet Yüksel, Ali Turan ve Furkan Tıraşçı ile vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından konuşan İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, Çanakkale zaferinin çok güzel bir zafer olduğunu ve 103\'üncü yılının Afrin zaferiyle birlikte kutlandığını belirtti. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, zaferlerin büyük fedakarlıklar ve yiğitliklerle kazanıldığını belirtti. İl Müftüsü Osman Artan da Çanakkale\'de, önünde siperde duran kardeşi birazdan ölecek, şehit olacak, sıra kendisine gelecek ama o sıranın gelmesini abdestini alarak bekleyen bir ecdadın torunlarıyız. O gün şehit olan, o gün savaşan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün ecdadımız, bütün askerlerimiz acaba hangi ruhla savaştı Hangi heyecanla savaştılar Yani onları şehitliğe götüren o ruh neydi Bugün onu anlamamız lazım. Çocuklarımıza onu anlatmamız lazım. Bu programların amacı bu. Yani bu programlarda bir araya gelmemiz, konuşmalar yapmamız, Kuran okumamız, o ecdadımızı hatırlamamız, işte bu ruhu canlı tutmamızdır. Biz o ruhun canlı tutulduğu kanaatindeyiz. Biz bunu Afrin\'de gördük dedi.