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(Görüntülü Haber) Kemer'de Kerimcan Durmazlı eğlence

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ndeki Club Aura'da DJ Kerimcan Durmaz, sahneye çıktı

21 Ekim 2017 14:47

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'ndeki Club Aura\'da DJ Kerimcan Durmaz, sahneye çıktı. Kemer\'deki Club Aura\'nın kapanışından bir gün önce yerli misafirler için düzenlediği gecede Kerimcan Durmaz sahneye çıktı. Gece kulübü erken saatte dolarken müşteriler ilk olarak kulübün DJ\'leri ve go go dansçılarıyla eğlendi. İnternet fenomeni DJ Kerimcan Durmaz gece 02.00\'de kendisiyle özdeşleşen \'Ablan star bebeğim\' sözüyle sahneye çıktı. DJ kabininde çaldığı şarkılarla gece kulübündekileri coşturan Durmaz, danslarıyla kendisi de eğlenceye katıldı. Durmaz, unutulmaz bir yaz sezonunu Kemer\'de geçirdiğini söyledi.

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