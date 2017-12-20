(Görüntülü Haber) Kemer'de görülen maymun şaşırttı

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde ağaçta görülen maymun şaşkınlık yarattı. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya, bölgede ilk kez maymun görüldüğünü söyledi. Kemer\'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde önceki gün ağaçta maymun görenler şaşkınlık yaşadı. Ağaçta daldan dala zıplayan maymunla ilgili Mahalle Muhtarı Habib Altunkaya\'ya haber verildi. Maymunla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'ne haber veren Altunkaya, bölgede ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Nereden geldiği belli olmayan maymun, vatandaşın bölgede toplanmasının ardından Yanartaş bölgesine doğru kaçtı.