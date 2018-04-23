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(Görüntülü Haber) Kemer'de Çocuk Şenliği

Levent YENİGÜN/KEMER, (Antalya) (DHA) KEMER Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kemer Belediyesi Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi

23 Nisan 2018 21:15

Levent YENİGÜN/KEMER, (Antalya) (DHA) KEMER Belediyesi tarafından bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Kemer Belediyesi Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği\'nde çocuklar doyasıya eğlendi. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tarafından başlatılan Kemer Belediyesi Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği\'nin üçüncüsü ilçe stadında yapıldı. Şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Şişme oyun alanları, palyaço gösterileri ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyen animatörlerin yer aldığı etkinliklere Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve çocukları İsmail ve Lavin Gül de katıldı. Çocuklara uçurtma ve top hediye eden Başkan Gül, \"Ata\'mızın armağan ettiği en önemli 4 resmi bayramımız var. Onlardan biri ve ilkini yapıyoruz. Dünyada ilk defa çocuklarına bayram hediye eden o muhteşem insan Ata\'mız ve onun bize bırakmış olduğu cumhuriyetin değerleriyle yaşıyoruz. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza söylüyorum bayramınız kutlu olsun\" dedi. Bu yıl üçüncüsü yapılan organizasyona sonraki dönemlerde de devam edeceklerini kaydeden Başkan Gül, \"Önümüzde 19 Mayıs var. Yaş grubu biraz daha yüksek arkadaşlarımızla inşallah burada güzel bir eğlence yapacağız. Tabii arkasından 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve 29 Ekim\'de Cumhuriyet Bayramımız var. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Hepsi düşünülerek yapılmış ve ülkemizin en sıkıntılı döneminde hem askerimiz, hem halkımız ve çocuklarımız, gençlerimiz için yapılan bu bayramların değerini ve önemini bugünlerde daha çok hissetmeye başladık. Bu sıcakta, bu güzel havada burada toplanan herkese teşekkür ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun. Ne mutlu Türk\'üm diyene\" dedi. Konuşmanın ardından alanı gezen Başkan Gül, herkesle selamlaşırken, çocukların da bayramını kutladı.

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