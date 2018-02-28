(Görüntülü Haber) Kemençe ile İstiklal Marşı çalıyor

Gökhan İÇKİLLİ SAMSUN, (DHA) SAMSUN\'da yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşan Atakan Karadeniz (28), kemençe ile İstiklal Marşı çalarak herkesi şaşırtıyor. Karadeniz, kemanla horon teptiriyor, kemençe ile sanat müziği çalıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuarı son sınıf öğrencisi Atakan Karadeniz, çaldığı 17 müzik aleti ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Bir çok enstrümanı çalabildiğini söyleyen Karadeniz\'in, özellikle kemençe ile İstiklal Marşı\'nı çalması dikkat çekti. Karadeniz, Kemençe ile İstiklal Marşı çalıyorum. Bizim İstiklal marşımız sadece senfoni orkestrayla çalınmamalı. Bizler de o güzelim marşımızı kendi enstrümanlarımız ile çalabiliriz. Bunu da ispatlamak amaçlı öyle bir denememiz olmuştu. Güzel de oldu. Çok da gurur duyarak ve memnun olarak çalıyorum. Kemençe ile İstiklal marşını çalanla daha önce hiç karşılaşmadım dedi. Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraştığını ifade eden Atakan Karadeniz, Bir çok enstrümandan ses çıkarıyorum. Uzun yıllar yaylı sazlarla uğraştım. Uzun yıllar önce Bafra\'da bir konserdeyken benden kemençe istemişlerdi ve yanımda da kemençe yoktu. Ben de kemandan kemençe sesi çıkartmaya başlamıştım. Daha sonra da benden herkes kemandan kemençe sesi çıkartmamı istedi. Kemandan kemençe sesi çıkarttıktan sonra da kemençeden de keman sesi çıkarttım. Yani kemanla horon çalıyoruz, kemençe ile de sanat müziği çalıyoruz. Şuanda herkesin yaptığının tersini yapıyoruz diye konuştu. Kemençeden keman ve kemandan da kemençe sesi çıkarttığı zaman insanların çok şaşırdığını belirten Karadeniz, ?Kemençe ile slov müzikler çalmak çok keyifli ve kolay. Biz bunları yaptığımız zaman biraz yöreden ayrılıyoruz ama son dönemlerde kemençe ile çok güzel özgün müzikler çalan arkadaşlarımız oldu. Biz de kemençe ile beraber sadece yöreye hakim olması değil, daha çok insana ulaşması için ve beğenmesi için elimizden gelen bir rol modeli yapmaya çalışıyoruz. Kemençe ile sadece horon çalınmayacağını ispatlamaya çalışıyoruz. Keman çalarken de eğer canımız horon çalmak istiyorsa bu sefer bizde keman ile horon da çalabileceğimizi ispatlamaya çalışıyoruz dedi.