T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kelkit Çayı'na uçan araç çıkarıldı, sürücü drone ile aranıyor

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor

26 Nisan 2018 19:35

Fatih YILMAZ/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı\'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sürüyor. ​Kaza, dün saat 16.00 sıralında D-100 karayolu, Reşadiye ilçesi Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Reşadiye ilçesi yönüne giden Ayhan Cebe (39) yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kelkit Çayı\'na uçtu. Yaklaşık 150 metre suda sürüklenen aracın üstüne çıkan sürücünün amcası Mustafa Cebe (60) yaralı kurtarıldı. İlçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarı olan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe ile eşi Nazile Cebe ise suya kapıldı. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe\'nin cesedi, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulundu, ancak Ayhan Cebe\'ye ulaşılamadı. Dün süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. JANDARMA DRONE ILE ARIYOR Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı\'nın kapaklarının kapatılıp su seviyesinin düşürülmesiyle AFAD ve UMKE ekipleri Kelkit Çayı’nda bot ile arama başlattı. Jandarma ekipleri ise Kelkit Çayı üzerinde 5 kilometrelik alanda drone ile havadan arama yaptı. Ayrıca kaza yerine gelen kurtarma ekipleri çaydaki aracı vinçle çıkardı. Ayhan Cebe\'nin izine rastlanmazken, arama çalışmalarının akşama kadar süreceği öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Nazile Cebe (62) ise öğlen namazı sonrası ilçeye bağlı Cimitekke beldesinde toprağa verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZREŞADİYE Tokat DHA TOKAT ReşadiyeKelkitAyhan CebeyiD100ReşadiyeDokuz DolambaçNiksardan ReşadiyeAyhan CebeRGYaklaşıkMustafa CebeCimitekkeNazile CebeAFADDünJANDARMA DRONE ILE ARIYOR Ayhan CebeyiSivasın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24