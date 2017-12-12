(Görüntülü Haber) Kazdağları'nın eteklerinde zeytin bereketi

Burak GEZEN- Fatih DALDAL/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinin köylerinde, yaz mevsimindeki bol yağışlar dolayısıyla zeytin bolluğu yaşanıyor. Zeytinyağı fabrikaları, toplanan ürünlerin yağını çıkarmak için yoğun çalışırken, üreticiler ise fiyatların düşük olmasından yakındı.



Kazdağları\'nın eteklerindeki Bayramiç ilçesine bağlı köylerde yaşayan çiftçiler, zeytinliklerde hummalı çalışma içine girdi. Zeytinler toplanmaya devam ederken, ürünün yağa dönüştüğü fabrikalarda aşırı yoğunluk yaşanıyor. Aynı anda toplanan zeytinler, çiftçiler tarafından yağının çıkarılması için traktörlerle fabrikalara taşınıyor. Ürünün bol olması nedeniyle sıkmaya yetişilemezken, tonlarca zeytin, işlem için fabrikaların bahçelerinde, çuvalların içinde bekletiliyor.



ZEYTİNLER, 20 GÜNDÜR SIKIM İÇİN BEKLETİLİYOR



Bayramiç\'in Kutluoba köyü, zeytin bolluğunun yaşandığı ve sıkma işi için fabrika önünde uzun kuyruğun oluştuğu bölgeler arasında yer alıyor. Köye ait zeytinyağı fabrikasının bahçesi, üreticilerin toplayıp, yağını çıkarmak için getirdiği zeytin çuvallarıyla dolup, taştı. Zeytin çuvalları bahçeye sığmayınca bazı üreticiler, ürünlerini traktör römorklarının üzerinde, fabrikanın dışında bekletmek zorunda kaldı.



Kutluoba köyünde çiftçilik yapan Ali Koçer, zeytin hasadından ve kalitesinden çok memnun olduklarını söyledi. Fabrikaya getirdikleri zeytinlerin sıkılması için 15-20 gündür beklediklerini vurgulayan Koçer, \"Mahsul çok olduğundan fabrikada yoğun oluyor. Havalar da güzel gidiyor ve çiftçiler, sürekli zeytin topluyor. Arada yağış olsa zeytin toplamaya ara verilir ve fabrikanın yoğunluğu azalır; ancak verim çok olduğu için şu an fabrika da sıkmaya yetişmekte zorlanıyor. Ancak zeytinyağı, fiyat bakımından tatmin edici değil. Şu anda litresi 15 TL\'den satılıyor. Üreticinin emeğinin karşılığını alması için litresi 20 TL\'den aşağıya olmaması lazım\" dedi.



\'YILLIK ÜRETİM 3\'E KATLANDI\'



Kutluoba Köyü Muhtarı Zafer Sezer ise bölgede yaz mevsiminin yağışlı geçmesinin, zeytinin bol ve kalitesinin yüksek olmasına yaradığını belirterek, şunları söyledi:



\"Köyümüz tüzel kişiliğine ait olan zeytinyağı fabrikasıyla köy halkımıza ve çevre köylerdeki üreticilere hizmet veriyoruz. Bu yıl, köyümüzde ve çevre köylerde rekolte çok yüksek. İhtiyaca cevap veremez hale geldik. Yıllık üretim, 1000 ton civarındayken bu sene 2\'ye, 3\'e katlamış olabilir. Fabrikanın bahçesinde ve yanındaki tarlada sıkılmayı bekleyen yaklaşık 500 ton zeytin var. Ürününü sıktırmak için bekleyen kişi sayısı da 250- 300 civarında. Günlük 50 ton zeytin işliyoruz, 10 ton yağ çıkıyor. Sezon uzun sürecek ve fabrikada işler şubat ayına kadar devam edecek gibi görünüyor.\"