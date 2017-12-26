T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Kazdağları'nda elma ağaçlarında kar güzelliği

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında, yaprakları dökülen ağaçlardaki elmaların üzerine yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı

26 Aralık 2017 17:17

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesindeki Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında, yaprakları dökülen ağaçlardaki elmaların üzerine yağan kar, seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkardı. Bir ucu Çanakkale, diğer ucu da Balıkesir sınırları içerisinde kalan Kazdağları; bitki, hayvan zenginliği ve eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Her mevsim oluşan güzel görüntüler için doğaseverler bölgeyi ziyaret ediyor. Çanakkale\'de geçen hafta sonu gerçekleşen kar yağışının ardından, Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarındaki Çırpılar köyünde, bir üreticiye ait elma bahçesinde de güzel görüntüler ortaya çıktı. Yaprakları dökülen, üzerinde sadece meyveleri kalan ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Ziraat yüksek mühendisi Salih Bozkurt (57), elmaların bir çoğunun olumsuz hava şartlarına rağmen dökülmemesinin ilginç bir olay olduğunu belirterek, \"Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Ağaçlardaki elmaların cinsi \'Granny Smith\'. Ender de olsa böyle olaylar görülebiliyor. Bence ağaçlara bakım yapılmaması ve bol su verilmemesi meyvenin ağaçta kalmasının en büyük nedenlerinden biridir. Bir anlamda elmalar mumyalanmış\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇDHABayramiçKazdağlarıBirBalıkesirKazdağları;HerYapraklarıZiraatSalih BozkurtAğaçlardakiSmith EnderBence

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24