(Görüntülü Haber) Kazdağı kestanesinin fiyatı 3 liraya düştü

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'ndeki Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında bulunan kestane ağaçları iyi mahsul verince, daha önce 10 liradan satılan ürünün kilo fiyatı 3 liraya kadar indi. Bayramiç sınırlarında kalan Kazdağları eteklerindeki Karaköy, Çırpılar, Toluklar, Dağoba, Evciler, Çavuşlu, Serhat, Daloba, Yassıbağ, Beşik köylerinin önemli gelir kaynağı olan ve doğal ortamda yetişen kestane ağaçları, hasadın yapılmasıyla iyi mahsul verdi. Verimin yüksek olması nedeniyle ilçe pazarında kestanenin kilosu 10 liradan 3 liraya kadar düştü. Doğaseverler ve yürüyüş grupları da bölgeye gelerek hem spor yaptı, hem de kestane toplayarak ateşte pişirmenin keyfini çıkardı. Yassıbağ Köyü\'nden 48 yaşındaki Zeynep Coşkun, \"Kazdağları\'nın yamaçlarında ve dere yataklarında topladığım kestaneleri, pazarda 3 - 5 lira arasında satıyorum. Bu ürün bizim için önemli bir gelir kaynağı\" dedi.