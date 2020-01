(Görüntülü Haber) Kazalar artınca, polis emniyet kemeri uygulaması yaptı

MUŞ, (DHA)- MUŞ Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri, yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yolcuları, emniyet kemeri takmaları konusunda tek tek uyaran polisler, ayrıca broşür dağıttı. Yurt genelinde ocak ayında yolcu otobüslerinin karıştığı kazaların artması üzerine Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İl Emniyeti Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında yolcu otobüs ve minibüslerine yönelik emniyet kemeri uygulaması yaptı. Otobüs ve minibüsleri tek tek durduran trafik ekipleri, yolculara emniyet kemeri konusunda çeşitli uyarılarda bulunduktan sonra bilgilendirici broşür dağıttı. Geçen günlerde Muş-Bingöl arasında meydana gelen trafik kazasını hatıratan trafik polisi, şunları söyledi: \"En son bu sene Ocak ayında bir kaza yaşandı. Solhan ve Muş arasında meydana gelen kazada 6 vatandaşımızı kaybettik, 29 vatandaşımız ise ciddi anlamda yaralanmıştı. Bu kazaların meydana gelmesinde her ne kadar hava koşulları etkili olsa da, yolculuk yapan vatandaşlarımızın emniyet kemeri takmamaları nedeniyle, 6 can kaybı yaşadık. Keşke yaşamasaydık ama oldu bir defa. Sizden ricam; sürücü veya firma yetkililerimiz sizi uyarmazsa bile yolculuğunuz esnasında sevdiklerinize kavuşmak için, yolculuğu tamamlamak için emniyet kemerinizi takmalısınız. Her ne kadar bunun idari yaptırım cezası olsa da bizim amacımız, sizin sağlıklı bir şekilde ulaşımınızı tamamlamanız.\" Uygulamanın yerinde bir karar olduğunu ifade eden yolcu otobüsü sürücüsü Murat Göl, kendilerinin her zaman yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardıklarını söyledi. Göl, \"Otogar çıkışlarında, mola bitiminde muavinlerimiz yolcularımızı kemer takmaları konusunda uyarırlar. Ama kimileri var kemer takıyor, kimileri takmıyor. Biz uyarıyoruz, elimizden gelen de budur. Ben kendim direksiyonda olduğum müddetçe kemerimi mutlak suretle takarım. Can güvenliğimiz için, kemeri takmamız gerekiyor\" dedi. Uygulamayla ilgili Muş Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi: \"Muş ilimiz sınırları içinde trafik görevlilerimizce yapılan özel denetimlerde otobüslerde yolculuk yapan vatandaşlarımıza emniyet kemerinin takılmasının önemi ile ilgili bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımız ve otobüs şoförlerinin duyarlılıkları artırılarak, istenmeyen müessif olayların önüne geçilmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güvenle yolculuk etmeleri amaçlanmıştır.\"