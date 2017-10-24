(Görüntülü Haber) Kazak milyarder, lüks yatıyla Kemer'e demir attı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - KAZAK milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks yatıyla Antalya\'nın Kemer İlçesi\'ne demir attı. Kazakistan\'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC\'nin hissedarı milyarder İbrahimov, bugün sabah saatlerinde, 33 personelin çalıştığı \'Idynasty\' adlı 101 metrelik lüks yatıyla Kemer\'e geldi. Kazak milyarder, 140 milyon Euro değerindeki lüks yatını Kemer G Marina\'nın bu uzunluktaki yatlara elverişli olmaması nedeniyle Ayışı Koyu açığına demirledi. Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de lüks yatın bulunduğu alanda devriye atarak, inceleme yaptı. Ayışığı Koyu açığındaki yatı gören yerli ve yabancı turistler de yat manzaralı fotoğraf çektirdi.