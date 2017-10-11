(Görüntülü Haber) Kazak milyarder lüks yatıyla Bodrum'da uğradı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- KAZAKİSTANLI milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks yatıyla Muğla\'nın Bodrum İlçesi\'ne demir attı. Kazakistan\'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC\'nin hissedarı milyarder Alican İbrahimov, dün akşam, 33 personelin çalıştığı \'Idynasty\' adlı 101 metrelik süper lüks yatıyla, İtalya\'dan Bodrum\'a geldi. Bodrum Limanı ve Bodrum Koyu\'ndaki tekne yoğunluğu nedeniyle demir atamayan 140 milyon euro değerindeki \'Idynasty\', Yalıkavak açıklarına gitmek zorunda kaldı. Buraya demir atan \'Idynasty\'ten hız teknesiyle ayrılarak 3 koruma botu eşliğinde yaklaşık 1 saat Yalıkavak koylarını gezen İbrahimov, daha sonra yatına döndü. Yatın üzerinde jimnastik hareketleri yaptığı görülen İbrahimov keyifli göründü. Yalıkavak Çarşısı\'na çıkan Kazak milyarderin bir halıcıdan 30 bin liraya, 14 metrelik el dokuması Milas halısı satın aldığı belirtildi. Bodrum\'da 1 gün kalan İbrahimov, öğle saatlerinde ise Antalya\'ya gitmek üzere Yalıkavak\'tan ayrıldı.