(Görüntülü Haber) Kazada yaralanan polis adayı, organlarıyla 3 kişiye can olacak

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki Hüseyin Arslan\'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 kişiye hayat verecek. Erzincan\'ın Çağlayan beldesi yolunda geçen 8 Aralık\'ta 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Arslan\'ın tedavi gördüğü Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde geçen 12 Aralık günü beyin ölümü gerçekleşti. Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde öğrenimi tamamlayan ve mezun olmayı bekleyen gencin yakınlarına ulaşan hastane yetkilileri organ bağışı konusunda ikna etti. Arslan\'ın böbrekleri ve akciğeri dün gece yapılan operasyonla alınarak Erzurum\'da organ bekleyen 3 hastaya nakledilmek üzere gönderildi. Bekar olan Hüseyin Arslan\'ın cenazesi Geçit Beldesi Cemevi\'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Organ bağışının önemine dikkat çeken Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ufuk Kuyruklıyıldız, şunları söyledi: \"Tabii aile için zor bir süreç geçti. Yaklaşık 24 saat sonra kendileri düşündüler ve oğullarının organlarını bağışlayabileceklerini söylediler. Hastanın organları bizim organ nakil ekibi tarafından gerekli iletişimler yapılarak, hastamızın iki böbreği ve karaciğeri Erzurum\'dan gelen bir ekip tarafından alındı ve Erzurum’da nakil yapılmak için götürüldü. Biz evladımızı, gencimizi kaybettik ama en az 3 kişiyi, 3 genci, 3 hayatı yeniden canlandırdık. Şunu unutmamalıyız. Tüm insanlara bunu söylüyorum. Hepimiz bir organ yetmezliği, organ bağışçısı olabiliriz. Dolayısıyla bir gün hepimizin organa ihtiyacı olabilir. Şunu bilmeliyiz ki organ bağışladığımız müddetçe yeni hayatlara can vereceğiz. Bu konuda herkesin biraz daha duyarlı olmasını, biraz daha farkında olmasını ve ellerinden geldiğince bu konuda bilinçlenmesini bekliyorum.\"