(Görüntülü Haber) Kazada ölen tarım işçileri toprağa verildi

İbrahim MAŞE- Murat SOLAK- Mehmet YİRUN/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde dün akşam, askeri TIR\'a çarpan tarım işçilerini taşıyan minibüste hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi. Kırıkhan ilçesine bağlı Yalangoz Mahallesi\'nde, dün akşam, tarım işçilerini taşıyan 46 DT 289 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağırda park halindeki askeri TIR\'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmada minibüsün ön tarafı büyük hasar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüste bulunan Emin İdem (31), Osman Anşen (16), Selvi Balakan (50) ile sürücü Hüseyin Anşen\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü. GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR Sabah saatlerinde hastaneden alınan cenazeler, Yalangoz ve Demirkonak mahallelerine getirildi. Ölen tarım işçileri için düzenlenen cenaze törenlerine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ak Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildağ, Kaymakam Mustafa Erkayıran, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve yüzlerce vatandaş katıldı. İlk tören, Yalangoz Mahallesi\'nde, kazada hayatını kaybeden Emin İdem için yapıldı. 2 çocuk babası İdem, cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Yalangoz Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Diğer cenaze töreni ise Demirkonak Mahallesinde Osman Anşen, Selvi Balakan ve aracın sürücüsü Hüseyin Anşen için düzenlendi. Demirkonak Mahalle Mezarlığı\'na getirilen tabutlar yan yana dizildi. Bu sırada hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Cenaze namazının ardından tabutlar omuzlara alınarak mezarlığa götürüldü. Cenazeler, gözyaşları içinde toprağa verildi.