(Görüntülü Haber) Kazada ölen sürücü ile anne ve babası yan yana defnedildi

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'te 5 kişinin öldüğü kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Ali Kartal ile yanındaki anne ve babası yan yana toprağa verildi. Nizip\'ten Gaziantep\'e dün sabah giden Ali Kartal yönetimindeki minibüs Şaban Arık yönetimindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 3 kişi öldü. Kazada yaşamını yitiren Şaban Arık ile Abdulrahim Çevik dün toprağa verilirken, otopsileri tamamlanan minibüs sürücüsü Ali Kartal, annesi Saliha ile babası Mehmet Kartal\'ın cenazeleri bugün yakınları tarafından ilçeye getirildi. Öğle vakti Hazreti Ali Camii\'nde kılınan cenaze namazı ardından Kartal ailesi fertleri Nizip Asri Mezarlığı’nda yan yana defnedildi.