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(Görüntülü Haber) Kazada ölen 3 genç, son yolculuklarına uğurlandı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- NEVŞEHİR’de, sürücüsünün kokoreç almak için durduğu park halindeki kamyonete çarpan otomobilde yaşamını yitiren 5 gençten 3’ünün cenazesi, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi

15 Nisan 2018 19:19

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- NEVŞEHİR’de, sürücüsünün kokoreç almak için durduğu park halindeki kamyonete çarpan otomobilde yaşamını yitiren 5 gençten 3’ünün cenazesi, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi. Nevşehir- Ürgüp karayolunun Uçhisar kavşağında gece saatlerinde Turgay İçöz yönetimindeki 66 AAB 610 plakalı otomobil, yol kenarında seyyar satıcıdan kokoreç almak için duran İ.B. yönetimindeki 50 BC 652 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24), Gamze Aktoprak (21) ve Gülbahar Pektaş (22) yaşamını yitirdi. Nevşehir Devlet Hastanesi\'ndeki otopsilerinin ardından Tugay İçöz, kuzeni Salim Burak İçöz ve Tarık Öztürk’ün cenazeleri, aileleri tarafından alınarak memleketleri Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine getirildi. Burada gençler için cenaze töreni düzenlendi. Sarıkaya Merkez Camisi\'nde cenazeleri yan yana konan Tugay ve Salim Burak İçöz kuzenler ile Tarık Öztürk’ün yakınları, gözyaşı döktü, fenalık geçirdi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından 3 genç Sarıkaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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