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(Görüntülü Haber) Kazada ölen 1 aylık evli gencin cenazesi toprağa verildi

Ali YAZAN/ULUBEY (Ordu), (DHA)- ÇANKIRI’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 1 aylık evli Ufuk Akgün'ün cenazesi, bugün memleketi Ordu'nun Ulubey İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi

03 Ekim 2017 19:14

Ali YAZAN/ULUBEY (Ordu), (DHA)- ÇANKIRI’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 1 aylık evli Ufuk Akgün\'ün cenazesi, bugün memleketi Ordu\'nun Ulubey İlçesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Samsun\'dan İstanbul\'a giden Ufuk Akgün yönetimindeki 34 ACB 310 plakalı otomobil, Çankırı\'nın Atkaracalar İlçesi mevkiinde Turan Ünal yönetimindeki 16 KCB 94 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada 26 yaşındaki Ufuk Akgün öldü, eşi 20 yaşındaki Özge Akgün, Mehmet Demir ve Yaşar Daş yaralandı. Durumu ağır olan Özge Akgün ambulans helikopter ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Akgün çiftinin 1 ay önce evlendikleri ve aile ziyareti için geldikleri memleketlerinden İstanbul\'a dönüş sırasında kaza yaptıkları belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Ufuk Akgün için bugün memleketi Ordu\'nun Ulubey İlçesi Çatallı Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende, baba Aydın Akgün ve anne Aysun Akgün gözyaşlarına boğuldu. Anne babayı, yakınları güçlükle sakinleştirdi. Ufuk Akgün, kılınan cenaze namazının ardından Çatallı Mahalle Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.

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