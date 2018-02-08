(Görüntülü Haber) Kazada kızını kaybeden baba: Hayattan beklentim kalmadı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da 2016 yılının aralık ayında üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal\'a (19) çarpıp ölümüne neden olan belediyeye ait kamyonun şoförü tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy\'un yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrası konuşan Çakal\'ın babası Ömer Çakal, \"Kız kardeşi ve kuzeni geçen yıl tercih yapmadı. \'Üniversiteye gidenler ölüyor\' dediler. Ben 30 yıldır çalışıyorum. Bütün emeğim boşa gitti. Bundan sonra hayattan beklentim kalmadı\" dedi.



Burdur Belediyesi\'ne ait kamyonla 7 Aralık 2016 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal\'a çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Ramazan Altınsoy\'un yargılandığı davaya devam edildi. Burdur 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ramazan Altınsoy, avukatı, Medine Gizem Çakal\'ın annesi Teslime, babası Ömer Çakal ve avukatları katıldı. \'Ölüme sebebiyet vermek\' suçundan yargılanan Ramazan Altınsoy, duruşmada söz alıp, üzgün olduğunu belirtip, aileye başsağlığı diledi.



\'TUTUKLU YARGILANSIN\'



Anne Teslime Çakal, sanığın tutuklu yargılanmasını talep ederken, \"Benim çocuğum toprak altında, bu adamın elini kolunu sallayarak gezmesi beni öldürüyor\" diye konuştu. Baba Ömer Çakal da \"Sanık üçüncü takviyede 20 kilometre hızla gittiğini söylüyor. Bu mümkün değil. Yalan söylüyor. Kızımı göz göre göre öldürdü. Kendini kurtarmak için yalan beyanda bulundu. Tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. Kızım 19 yaşında kara toprağa girdi. Mahkemeye güveniyorum. Allah\'a havale ediyorum\" dedi.



Mahkeme heyeti sanık Ramazan Altınsoy\'un tutuksuzluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar verip duruşmayı erteledi.



\'BİR HAFTA KENDİMİZİ TOPLAYAMIYORUZ\'



Ömer Çakal duruşma çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Kızımı gurbete gönderdim. Gurbette öldü. Acılı anne- baba olarak biz bu davalarla uğraşmak istemiyoruz. Büyük büyük adalet sarayları yapılmış. Bu adalet saraylarında benim bu davalarla uğraşmamam gerekir. Kamu benim adıma bütün davayı incelemesi gerekir. Biz her mahkemeye geldiğimizde, bir hafta kendimizi toplayamıyoruz\" dedi.



\'ADALET BU KADAR YAVAŞ İŞLEMEMESİ LAZIM\'



Ailelerinde üniversite sınavına girecek 4 öğrenci olduğunu vurgulayan Ömer Çakal, şunları söyledi:



\"Hiçbiri okumak istemiyor. Herkes acıyı farklı yaşıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kız kardeşi ve kuzeni geçen yıl tercih yapmadı. \'Üniversiteye gidenler ölüyor\' dediler. Ben 30 yıldır çalışıyorum. Bütün emeğim boşa gitti. Bundan sonra hayattan bir beklentim kalmadı. Mahkemede delil karartmak için uğraşanlardan bu dünyada da ahirette de davacıyım. Adalet bu kadar yavaş işlememesi lazım. Denizli cumhuriyet başsavcısının kazasına ilişkin dava 6 ayda bitti. Bizim 14 ay oldu, ikinci duruşmadayız. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Büyük büyük saray yapmaya gerek yoktu. Daha çok adalet dağıtılması gerekir.\"