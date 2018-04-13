(Görüntülü Haber) Kazada hayatını kaybeden baba ve 3 evladı son yolculuklarına uğurlandı

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ, (DHA) ADANA\'nın Saimbeyli ilçesinde 2 gün önce otomobilin baraj gölüne devrilmesi sonucu yaşamını yitiren baba ile üç çocuğu Kayseri\'nin Yahyalı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, 2 gün önce saat 13.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3\'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj Göleti\'ne uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı otomobil tamponu bulundu. Bölgede arama yapan dalgıçlar fabrika işçisi baba Musa Hoşça (38) ile çocukları Umut (14), Elif (13) ve Ebubekir Hoşça\'nın (9) cesetlerine ulaştı. Baba ve 3 çocuğunun cenazesi yapılan otopsinin ardından Yahyalı ilçesi İlyaslı Mahallesine getirildi. Baba Hoşcan\'ın Adana\'da bulunan annesinin mezarını ziyaret için gittiği öğrenildi. Baba ve 3 evladı için bugün İlyaslı Mahalle Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hayatını kaybeden ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Rukiye Hoşcan taziye evinde gözyaşı döktü. Sakinleştirici iğne yapılan anne ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Hoşcan\'ın olay günü ilçede bulunan annesine yardım etmek eşi ve çocuklarıyla Adana\'ya gitmediği öğrenildi. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve 3 çocuğu gözyaşları arasında toprağa verildi.