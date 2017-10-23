(Görüntülü Haber) Kazada bacağı kırılan genç acı içinde kıvrandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da ters yönde ilerleyen motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki İhsan K., ara sokaktan çıkan aracı görünce panikleyip düştü. Sağ bacağı kırılan İhsan K.\'nin yerde sık sık \'Allah\'ım yardım et\' dediği duyuldu. Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez İlçesi Emek Mahallesi 2178 Sokak üzerinde meydana geldi. 16 JVD 47 plakalı motosikletle ters yönde ilerleyen İhsan K., ara sokaktan çıkan 07 NRH 88 plakalı hafif ticari aracı görünce panikledi. Kontrolü yitiren İhsan K., motosikletten düşerek yaralandı. Motosiklet ise yan yol girişinde demir kapısı açık bahçeye girdi. Kazayı görenler önce 112\'ye, ardından polise haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri sağ bacağı kırılan ve yerde acı içerisinde kıvranan İhsan K.\'ye müdahale etti. Müdahale sırasında gencin sık sık \'Allah\'ım yardım et\' dediği duyulurken, ağabeyi de kaza yerine geldi. İhsan K., ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Görgü tanıkları sürücünün ters yönden geldiğini ve panik yapınca kazanın meydana geldiğini söyledi.