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(Görüntülü Haber) Kazada, araçta sıkışanlara çevredekiler müdahale etti

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

28 Eylül 2017 00:31

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN’da kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi yakınlarında meydana geldi. Vehbi Bakkal yönetimindeki 24 AS 880 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomibilin sürücüsü Vehbi Bakkal ile yanındaki Emine ve Meryem Bakkal yaralandı. Araçta sıkışan Vehbi ve Emine Bakkal, çevredekiler tarafından çıkartıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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