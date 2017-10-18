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(Görüntülü Haber) Kaza yaptığı otomobili bırakıp kaçtı

Mehmet YİRUN ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kontrolden çıkarak bariyere çarpan ve hurda yığınına dönen otomobil terk edilmiş olarak bulundu

18 Ekim 2017 14:29

Mehmet YİRUN ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde kontrolden çıkarak bariyere çarpan ve hurda yığınına dönen otomobil terk edilmiş olarak bulundu. Polis, araç sürücüsünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza, Çorlu\'nun çevreyolu üzerinde gece yarısı meydana geldi. Bir otomobilin bariyerlere çarptı ihbarı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Bu sırada kazayı gören vatandaşlar da sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine 4 ambulans ile polis ekipleri geldi. Bariyerlere çarpan ve hurdu yığınına dönen otomobilin içi ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri hiç kimseyi bulamadı. Polis, telsiz anonsuyla haber merkezine hastanelere giden yaralının olup olmadığının sorulmasını istedi. Yapılan araştırmalarda hastanelere giden yaralının olmadığını belirlendi. Polisin kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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