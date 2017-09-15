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(Görüntülü Haber) Kaza anı kamerada

Tolga YANIK / KONYA (DHA) Konya'da iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet, kavşakta minibüs ile çarpıştı

15 Eylül 2017 12:19

Tolga YANIK / KONYA (DHA) Konya\'da iddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet, kavşakta minibüs ile çarpıştı. Kaza anı kameralara yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi Uluyayla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta durmayan bir motosiklet kavşakta minibüs ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsü motorundan fırlayarak yolda bir süre sürüklendi. Sürücü, başında kask olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza anı bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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