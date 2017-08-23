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(Görüntülü Haber) Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Halil Özdemir, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

23 Ağustos 2017 19:08

Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),(DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Halil Özdemir, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Menekşe Sokak\'ta meydana geldi. Menekşe Sokak\'ı kullanarak kent merkezinden Belkoop yönüne giden 19 yaşındaki Mehmet Akyüz yönetimindeki 34 PFS 38 plakalı otomobil, Keşan Devlet Hastanesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Özdemir\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan Özdemir asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Halil Özdemir, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Özdemir\'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Otomobil sürücüsü Mehmet Akyüz de polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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